China, Rusia Target Selanjutnya Jika AS Menang Dalam Melemahkan Iran

Menunjuk pada langkah AS yang melanggar hukum untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran dan pentingnya menghadapi unilateralismenya, Cartalucci mengatakan China dan Rusia adalah target AS berikutnya jika AS berhasil merusak Iran.Di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat Iran dengan enam negara besar; Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, embargo senjata konvensional PBB akan berakhir pada 18 Oktober.Pada 14 Agustus, DK PBB yang beranggotakan 15 orang dengan suara bulat menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober sejalan dengan kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).AS juga mengaku masih menjadi peserta JCPOA karena telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB tentang aktivasi mekanisme kesepakatan nuklir. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa semua sanksi akan dikembalikan pada 20 September.Sementara AS secara resmi mengakhiri partisipasinya di JCPOA pada Mei 2018, dan tidak berusaha untuk menghancurkan perjanjian tersebut.Semua peserta JCPOA lainnya dan sebagian besar anggota DK PBB berpendapat bahwa AS bukan lagi peserta JCPOA dan karenanya tidak dapat menggunakan ketentuannya.Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka tidak akan mendukung langkah Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi snapback sejak Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.Untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah ini, kami menghubungi peneliti geopolitik yang berbasis di Bangkok, Anthony Cartalucci.(IT/TGM)