SANA: Konvoi AS Mengangkut Minyak Curian Suriah ke Irak

US military vehicle patrols near the Rumaylan (Rmeilan) oil fields in Syria's Kurdish-Hasakah Province.jpg

IslamTimes - Sebuah konvoi AS, yang terdiri dari 30 truk tangki yang sarat dengan minyak curian Suriah, telah meninggalkan negara yang dilanda perang dan menyelinap ke negara tetangga Irak, kata kantor berita resmi SANA.

Konvoi membawa minyak yang dijarah dari wilayah al-Jazira di timur laut Provinsi Hasakah ke wilayah Irak melalui penyeberangan ilegal al-Walid di daerah al-Yaroubia, katanya Sabtu (19/9).Penjarahan AS atas minyak Suriah dikonfirmasi selama sidang dengar pendapat Senat antara Senenator Republik Carolina Selatan Lindsey Graham dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada akhir Juli.Graham mengatakan Mazloum Abdi, komandan jenderal dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), telah memberitahunya bahwa kesepakatan telah ditandatangani dengan perusahaan Amerika untuk "memodernisasi ladang minyak di timur laut Suriah," dan bertanya kepada Pompeo apakah pemerintah AS mendukungnya."Kami," jawab diplomat tertinggi AS itu. "Kesepakatan itu memakan waktu sedikit lebih lama ... dari yang kami harapkan, dan sekarang kami sedang dalam implementasi."SDF, aliansi militan Kurdi yang didukung AS yang beroperasi melawan Damaskus, saat ini mengendalikan wilayah di utara dan timur Suriah.Damaskus mengutuk keras perjanjian yang ditandatangani untuk menjarah sumber daya alam Suriah, termasuk minyak dan gas Suriah, di bawah sponsor dan dukungan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.[IT/r]