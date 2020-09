AS Tahu Klaim Snapback-nya 'Kosong, Tidak Nyata, Tidak Efektif'

IslamTimes- “AS berdiri di sisi yang salah dalam sejarah dan telah melupakan tugasnya,” kata Khatibzadeh, menambahkan, “Pesan Teheran kepada Washington adalah bahwa mereka harus kembali ke komunitas internasional dan komitmen mereka sendiri, dan dunia akan menerimanya. jika mereka meninggalkan pemberontakan dan klaim palsu. "

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Washington sangat menyadari bahwa klaimnya untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran adalah 'kosong, tidak nyata, dan tidak efektif'.Berbicara dalam pengarahan mingguannya pada hari Minggu, Saeed Khatibzadeh mengatakan Washington 'mengalami saat-saat paling pahit' karena kekalahan mereka di arena internasional.Washington mengklaim bahwa sanksi PBB yang telah dicabut setelah penandatanganan JCPOA telah dikembalikan pada tanggal 20 September, namun, komunitas internasional dan bahkan sekutu Eropanya telah menolak klaim AS, mencatat bahwa Washington tidak memiliki hak untuk menggunakan ketentuan JCPOA seperti yang telah dilakukannya. 'berhenti berpartisipasi' dalam kesepakatan pada Mei 2018.“AS berdiri di sisi yang salah dalam sejarah dan telah melupakan tugasnya,” kata Khatibzadeh, menambahkan, “Pesan Teheran kepada Washington adalah bahwa mereka harus kembali ke komunitas internasional dan komitmen mereka sendiri, dan dunia akan menerimanya. jika mereka meninggalkan pemberontakan dan klaim palsu. ""AS seharusnya menerima pesan dunia dan mengakui bahwa dunia sedang berubah dan bahwa Amerika Serikat akan menjadi korban pertama dari perubahan ini karena kebijakan picik Trump dan lingkarannya."Tiga negara Eropa yang merupakan sekutu pasti Amerika telah mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa AS tidak memiliki hak untuk menggunakan ketentuan JCPOA dan bahwa tindakannya tidak akan berpengaruh, tambah juru bicara itu. “Amerika tahu klaimnya kosong, tidak nyata, dan tidak efektif.”Tindakan AS hanya menyebabkan ketidakamanan, perang, dan de-stabilisasi dan tindakan terbaru mereka juga merupakan kebangkitan lain yang ditambahkan ke daftar panjang tindakan bermusuhan mereka sebelumnya, tambahnya.Ditanya tentang laporan rencana AS untuk memeriksa kapal-kapal Iran, juru bicara itu mengatakan, "Tindakan apa pun yang akan melanggar kedaulatan Iran dan hukum internasional akan segera dan secara serius mendapat tanggapan. Kami mendesak Amerika untuk menghentikan pembajakan laut, udara, dan darat seiring berakhirnya era pembajakan. "(IT/TGM)