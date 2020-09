Iran Menolak Tuduhan AS, Mengatakan Pidato Trump Di PBB 'Usang, Dimaksudkan Untuk Konsumsi Domestik'

IslamTimes- "Pernyataan Trump tak berbobot dan tidak mengandung hal baru. Dan mengingat iklim pemilihan [presiden] saat ini di AS, ucapannya ditujukan untuk konsumsi domestik dan dimaksudkan untuk mendapatkan suara," tambahnya.

Duta besar permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak tuduhan Presiden AS Donald Trump yang "usang" yang dibuat terhadap Teheran selama pidatonya di Majelis Umum PBB, dengan mengatakan bahwa komentar itu dimaksudkan "untuk konsumsi domestik".Majid Takht Ravanchi mengatakan pada hari Rabu bahwa pidato Trump tidak memiliki hal baru dan hanya berisi klaim yang salah dan tidak berdasar terhadap Iran."Pernyataan Trump tak berbobot dan tidak mengandung hal baru. Dan mengingat iklim pemilihan [presiden] saat ini di AS, ucapannya ditujukan untuk konsumsi domestik dan dimaksudkan untuk mendapatkan suara," tambahnya.Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh juga mengejek Trump karena naik podium di PBB untuk memajukan tujuannya sendiri, tetapi tidak berhasil.Dalam sebuah posting di halaman Twitter resminya pada hari Rabu, Khatibzadeh menulis bahwa presiden AS "berbicara tentang # UN75 seperti kampanye kampanye- mengagungkan kebijakan #OnlyAmerica yang gagal & menyalahkan orang lain atas krisis yang dibuatnya sendiri: dari penanganan bencana Covid19 hingga mengipasi ketegangan global. "@RealDonaldTrump sekali lagi salah mengira Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Amerika Serikat.Dia berbicara tentang # UN75 seperti kampanye unjuk rasa yang mengagungkan kebijakan #OnlyAmerica-nya yang gagal & menyalahkan orang lain atas krisis yang dia buat sendiri: dari penanganan Covid19 yang menghancurkan hingga mengipasi ketegangan internasional.- Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 23 September 2020.