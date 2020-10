Persaingan Turki dan UEA; Membentuk Timur Tengah Baru

Islam Times - UEA dan Turki kini tengah bersaing untuk menjadi pemimpin dan membentuk Timur Tengah baru, tulis Salman Rafi Sheikh, seorang analis Hubungan Internasional dan Urusan Luar & Dalam Negeri Pakistan.

Dalam artikel yang dimuat di New Wastern Outlook pada Kamis (1/10), Sheikh menilai bahwa Kesepakatan Abraham (kesepakatan antara UEA-Israel dan Bahrain-Israel) telah mengubah posisi Israel di Timur Tengah. Juga telah memicu politik blok baru dimana para pemimpin regional gadungan dan mereka yang memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin berusaha mendapatkan kekuasaan dan membentuk kembali Timur Tengah. Adalah Turki, yang menunggang kuda Ottoman di bawah Erdogan, dan UEA, yang semakin melihat ke masa depan sebagai satu-satunya kekuatan regional. Ini terbukti dari bagaimana UEA sudah melakukan pembicaraan dengan AS mengenai pembelian jet F-35, untuk menampilkan diri dalam istilah yang cukup kuat untuk mendominasi dan membentuk Timur Tengah.Perebutan kekuasaan mungkin akan keluar dari Timur Tengah menuju Afrika. Sementara Turki, karena hubungan buruk dengan Israel, tidak pernah bisa berharap menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Yang dapat dilakukannya sekarang adalah menggunakan masalah tersebut untuk keuntungannya dan menampilkan diri sebagai 'pemimpin yang tertindas.'Sementara Turki dan UEA memiliki konflik ideologis serta merek tertentu (politik) Islam yang mereka ikuti, kedua negara juga sudah terlibat dalam konflik di Libya. Masalah Palestina juga masalah tambahan dimana keduanya akan bersaing. UEA, menyebut Turki sebagai 'kekuatan asing' (karena Turki adalah negara non-Arab) dan menuduhnya membangun 'pemerintahan kolonial' di era Ottoman.Berbicara di Sidang Umum PBB hari Selasa, Menteri Luar Negeri Emirat Abdullah bin Zayed mengatakan "kekuatan asing" mencoba untuk memulihkan "dominasi dan kekuasaan kolonial mereka" atas dunia Arab. Dia menambahkan bahwa "ketegangan di Yaman, Suriah, Libya, Irak dan negara-negara lain semuanya terkait dengan campur tangan terang-terangan dalam urusan Arab yang dibuat oleh negara-negara [Turki] yang memicu perselisihan, atau yang memiliki khayalan sejarah untuk memulihkan dominasi dan kekuasaan kolonial mereka [membangun kembali kerajaan Ottoman] atas wilayah Arab dan Tanduk Afrika. Hasilnya adalah perang yang brutal."Menunjuk Turki secara langsung, diplomat UEA mengatakan bahwa tindakan Turki di Libya telah "merusak upaya untuk mencapai solusi damai dan mengguncang seluruh kawasan".UEA, yang merasakan hubungan buruk Turki dengan AS, juga menawarkan untuk mentransfer pangkalan militer AS di Turki ke UEA. Tawaran ini, meski belum diakui secara resmi, memang menunjukkan ambisi Emirat yang berkembang untuk menempatkan kepentingan strategisnya dengan cara yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat dengan AS.Nafsu makan UEA yang meningkat untuk kekuasaan juga muncul dengan latar belakang penurunan progresif Saudi. Meskipun penurunan Saudi tidak menjadikan UEA dan Saudi saingan, hal itu menjadikan UEA pesaing logis untuk mendapatkan kekuasaan dari dalam dunia Arab melawan pesaing dari dalam dunia non-Arab.AS, di bawah pemerintahan Trump, tampaknya tidak memiliki masalah apa pun terkait dengan UEA sebagai pemimpin regional baru. Presiden AS Trump telah mengatakan dia "tidak memiliki masalah" menjual jet F-35 ke UEA. Yang cukup penting, mereka menunjukkan niat untuk menjalin hubungan dengan UEA, menjadikannya negara besar baru sekutu non-NATO.Sementara keluarnya Turki dari program pembelian F-35 mungkin disebabkan pembelian sistem rudal S-400 Rusia, alasan penting untuk hubungan yang buruk dengan AS dan Israel tetap karena dukungan ideologis rezim Erdogan untuk perjuangan Palestina dan akibatnya hubungan dekat dengan Hamas juga. Pendirian Turki sangat mencerminkan agenda Islamis Erdogan dan mimpinya untuk 'membuat Turki hebat lagi.' Ini memang alasan mengapa rezim Erdogan terus mensponsori serial TV, ditayangkan perdana dan ditonton di seluruh dunia, yang mempromosikan dan memuliakan era Ottoman dan warisannya.Berusaha menciptakan kembali kejayaan yang sama, Turki telah memilih untuk melawan sekutu NATO-nya, Prancis dan Yunani, di Mediterania, memicu krisis di dalam organisasi yang awalnya ingin menjadikan Turki dan Israel benteng pertahanan melawan ekspansi Soviet ke Timur Tengah. Persamaan hari ini jelas telah berubah, menjadikan Turki pesaing utama melawan Israel dan teman-teman barunya di wilayah tersebut.Turki akan semakin menyebarkan ideologi Ikhwanul Muslimin untuk membangun tentakelnya di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada saat yang sama, Abraham Accords juga kemungkinan besar akan mengubah persamaan hubungan Turki-Israel.Kesepakatan ini akan membuka pandangan baru perdagangan dan rute transit bagi orang Israel, sebuah perkembangan yang pasti akan meninggalkan dampak pada hubungan Turki-Israel (betapapun rapuhnya hubungan itu), mendorong Turki lebih jauh ke Iran, mungkin akan membuatnya bahkan bergabung dengan "poros perlawanan Iran".Tapi bagaimana agenda Islamis Turki akan benar-benar berperan dan berhubungan dengan poros Iran masih harus dilihat.[IT/AR]