Navy SEAL Bertepuk Tangan Terhadap Trump Atas Teori QAnon tentang Kematian Osama bin Laden

IslamTimes - “Orang-orang yang sangat berani mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak mereka untuk pergi membunuh Osama bin Laden. Kami diberi perintah oleh Presiden Obama. Itu bukan body double," Robert O’Neill, mantan Navy SEAL yang diduga membunuh bin Laden dalam serangan 2011, tweet pada hari Selasa (13/10). “Terima kasih Pak Presiden. Selamat ulang tahun @USNavy.”

Pensiunan US Navy SEAL yang dikreditkan dengan pembunuhan pendiri al-Qaeda Osama bin Laden berbicara setelah Presiden AS Donald Trump memperkuat teori konspirasi tak berdasar yang menunjukkan bahwa pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama sebenarnya melakukan operasi palsu, lengkap dengan tubuh bin Laden."S ** t. Saya baru tahu bahwa saya membunuh Osama bin Johnson. Minuman akan saya bayar, saya kira ..." tambahnya dalam tweet hari itu.Mantan Seal Team Six Navy Seal Rob O'Neill berbicara di Conservative Political Action Conference (CPAC) 2018 di National Harbor, Maryland.Komentar O’Neill mengikuti keputusan presiden AS pada Selasa (13/10) untuk me-retweet postingan dari akun yang telah dihapus dengan hubungan yang dilaporkan dengan QAnon, gerakan teori konspirasi pro-Trump.Trump sebelumnya menyerang calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden terkait penggerebekan 2011 oleh Team 6 SEAL."Dia menentang misi untuk mengalahkan Osama bin Laden," kata Trump tentang saingan politiknya pada 17 September.“Jika terserah Joe, bin Laden dan [Mayor Jenderal Iran Qasem] Soleimani masih akan hidup, ISIS [Daesh] akan terus mengamuk, dan China sekarang akan menjadi kekuatan dominan di dunia - bukan Amerika . ”O’Neill terus mentweet Trump dan pendukung Partai Republiknya dalam serangkaian tweet yang dikeluarkan pada hari Selasa dan Rabu (13-14/10).Meskipun diduga sebagai pahlawan perang, mantan Navy SEAL telah menerima banyak pemberitaan negatif dalam beberapa tahun terakhir atas penangkapan DUI 2016, yang mengakibatkan berkurangnya tuduhan, dan dugaan perilaku berperang dalam penerbangan pada tahun 2018.O’Neill baru-baru ini dilarang naik pesawat Delta Air Lines setelah dia memposting foto dirinya yang tidak memakai masker selama penerbangan, Associated Press melaporkan."Terimakasuh Tuhan, bukan @Delta yang menerbangkan kami saat kami membunuh bin Laden ... kami tidak memakai topeng ..." katanya dalam tweet kemudian."Bagian dari komitmen setiap pelanggan sebelum melakukan perjalanan di Delta adalah persyaratan untuk mengakui kebijakan perjalanan kami yang diperbarui, termasuk mengenakan masker," kata maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AP. “Kegagalan untuk mematuhi mandat kami yang memakai topeng dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan terbang Delta di masa depan.”[IT/r]