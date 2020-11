Penerbang AS Meninggal dalam Insiden Kendaraan di Pangkalan Uni Emirat Arab

US service members carry the casket.jpg

IslamTimes - Seorang anggota Angkatan Udara AS tewas dalam insiden non-pertempuran di Uni Emirat Arab, Departemen Pertahanan AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan.

"Departemen Pertahanan hari ini mengumumkan kematian seorang Airman yang mendukung Operation Freedom's Sentinel [OFS]. Kapten Kelliann Leli, 30, dari Parlin, New Jersey, meninggal 27 November dalam insiden kendaraan yang tidak terkait dengan pertempuran di Pangkalan Udara Al Dhafra, Uni Emirat Arab," kata pernyataan Sabtu (28/11).Tidak ada rincian lebih lanjut tentang insiden itu yang diberikan, tetapi departemen pertahanan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.Menurut DOD, Kelliann Leli ditugaskan ke Skuadron Operasi Perawatan Kesehatan ke-60 di Pangkalan Angkatan Udara Travis di California.Operation Freedom's Sentinel (OFS) adalah bagian dari Misi Dukungan Tegas yang dipimpin NATO.Sebelumnya, Angkatan Udara AS (USAF) merilis daftar enam pangkalan yang berpotensi menempatkan Komando Luar Angkasa AS, markas besar Angkatan Luar Angkasa AS (USSF).[IT/r]