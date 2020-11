Tak Diragukan Lagi Rezim Zionis Berada Di Balik Teror Fakhrizadeh

IslamTimes- Pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa rezim Zionis berada di balik serangan itu, tambah laporan itu.

Washington Post mengutip seorang pejabat senior AS yang mengatakan bahwa rezim Zionis jelas berada di balik pembunuhan Martir Fakhrizadeh.Mengutip seorang pejabat senior AS, Washington Post mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ilmuwan pertahanan dan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh.Pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa rezim Zionis berada di balik serangan itu, tambah laporan itu.Sumber tersebut mengklaim bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki keinginan untuk diseret ke dalam perang regional oleh rezim Zionis.The New York Times juga melaporkan pada hari Jumat, mengutip pejabat intelijen bahwa rezim Zionis berada di balik pembunuhan Syahid Fakhrizadeh.Ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, Syahid dalam serangan teroris pada hari Jumat.Fakhrizadeh-Mahavadi menjadi sasaran pada hari Jumat dalam serangan multi-cabang yang melibatkan setidaknya satu ledakan dan tembakan oleh sejumlah penyerang di kota Absard di Kabupaten Damavand, provinsi Teheran.(IT/TGM)