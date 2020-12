China Mengatakan Tidak Mendukung Negosiasi Ulang Kesepakatan Nuklir

Fu Cong. Director-general of the department of arms control in China’s Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - China tidak mendukung renegosiasi kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, kata direktur jenderal departemen pengawasan senjata di Kementerian Luar Negeri China.

"Iran telah memperjelas secara eksplisit bahwa setelah AS kembali ke JCPOA dan mencabut semua sanksi, mereka siap untuk membatalkan semua langkah yang telah mereka ambil, untuk mengurangi komitmen mereka," kata Fu Cong kepada CGTN, mengacu pada nama resmi dari kesepakatan nuklir, Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA)."Saya pikir itu adalah indikasi utama di pihak Iran dan kami tidak memiliki alasan untuk meragukannya, karena sebelum AS menarik diri dari perjanjian itu, Iran adalah teladan dalam implementasi perjanjian tersebut."Selama wawancara baru-baru ini, Fu mengatakan kunci untuk membuka kunci situasi saat ini seputar masalah nuklir Iran adalah kembalinya AS ke komitmen JCPOA."Kami yakin kunci untuk memecahkan kebuntuan ini adalah agar AS kembali ke JCPOA," tandasnya."Tentu saja, yang kami maksud adalah bahwa AS kembali pada komitmennya di bawah JCPOA dan mencabut semua sanksi yang terkait dengan JCPOA, baik terhadap Iran maupun entitas dan individu pihak ketiga.""Dan, tentu saja, atas dasar itu, Iran juga harus kembali mematuhi JCPOA sepenuhnya. Itu pandangan kami. Dan menurut saya itu adalah pandangan bulat dari seluruh peserta JCPOA," tambahnya.Para pejabat Iran telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap setiap negosiasi ulang di JCPOA, mengatakan bahwa kesepakatan itu pernah dinegosiasikan dan tidak lagi dapat dinegosiasikan ulang.