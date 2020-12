CIA Semakin Fokus pada Ekstremis Domestik Baru: Sekte Pemuja Setan

Order of NIne Angels (hopenothate).

Islam Times - Beberapa tahun mengidentifikasi berbagai ancaman domestik terkait berbagai ideologi dan gerakan, aparat penegakan hukum dan komunitas intelijen AS kini mengidentifikasi entitas baru dalam list ancaman: kelompok pemuja setan Order of Nine Angels.

Sebuah laporan analisis khusus yang ditulis oleh National Counterterrorism Center, FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri berfokus pada kelompok setan yang dipengaruhi neo-Nazi (Order of Nine Angles) yang menurut komunitas intelijen membuat terobosan di antara supremasi kulit putih, Yahoo!News kemarin melaporkan.Nine Angles "adalah kelompok sebagian besar terdesentralisasi yang mendukung interpretasi ekstremis brutal terhadap Setanisme," kata dokumen itu. "Setanisme adalah agama dengan banyak varian, yang sebagian besar bukan ekstremis brutal."Order of Nine Angles, yang berasal dari Inggris, menjadi perhatian publik di AS awal tahun ini ketika Ethan Melzer, seorang prajurit Angkatan Darat, didakwa dalam plot kekerasan yang ditujukan pada unitnya sendiri. Melzer diduga membagikan detail unitnya pada Order of Nine Angles.Bagi beberapa kritikus, kecenderungan meningkat komunitas intelijen untuk melabeli kelompok-kelompok rasis sebagai ancaman teroris berpotensi sebagai tindakan berlebihan berbahaya intel AS, yang diberdayakan setelah 9/11 untuk mengejar teroris asing."Ini bermasalah seperti banyak laporan yang diklaim sebagai laporan intelijen tentang terorisme. Ini mengidentifikasi beberapa ideologi yang tidak jelas, mendefinisikannya dengan sangat buruk, menyiratkan ideologi itu memiliki beberapa efek kausal pada kekerasan tetapi tidak mengatakannya, memberikan terlalu sedikit contoh dan tidak benar-benar memberikan saran bagi penegak hukum yang menerimanya,” kata Mike German, mantan agen FBI.Dalam beberapa bulan terakhir, NCC, yang awalnya dibentuk untuk membantu mengoordinasikan intelijen tentang terorisme internasional, telah memperluas perannya dalam berbagi informasi tentang ekstremis domestik seperti milisi yang tak berhubungan dengan kelompok asing. Direktur sebelumnya memutuskan, setelah berkonsultasi dengan pengacara, bahwa perluasan ini berada dalam mandat pusat, meskipun beberapa pengamat mempertanyakan langkah itu.Menggunakan kekuatan pasca-9/11 untuk fokus pada apa yang mungkin merupakan ancaman domestik murni adalah area abu-abu legal, kata Geoffrey Stone, seorang profesor di Sekolah Hukum Universitas Chicago, yang ditugaskan oleh Presiden Barack Obama untuk meninjau data Badan Keamanan Nasional koleksi setelah Edward Snowden membocorkan besar-besaran catatan rahasia pada tahun 2013.“Sejauh mana harus ada koneksi internasional agar badan-badan ini memiliki yurisdiksi?” Stone bertanya, mencatat bahwa media sosial memudahkan untuk melihat hubungan antara grup internasional dan domestik.“Nazi di AS adalah organisasi antar negara bagian, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertanyaannya adalah apakah mereka internasional,” tambahnya.Jadi apakah sekte setan dianggap sebagai organisasi teroris internasional?Order of Nine Angles didirikan pada 1970-an di Inggris Raya, menurut laporan pusat kontraterorisme dan akun publik lainnya, dan telah dikaitkan dengan supremasi kulit putih dan ideologi neo-Nazi.Namun hanya ada sedikit informasi yang dapat dipercaya tentang kelompok tersebut, dan bahkan penulis laporan tersebut tampak bingung sejauh mana pengaruhnya. "Kami kekurangan pelaporan yang dapat diandalkan tentang jumlah penganut Order of Nine Angels, sejauh mana kehadiran internasional grup tersebut, dan apakah grup tersebut memiliki struktur kepemimpinan yang ditentukan," kata laporan tersebut.Namun bahkan tanpa data tersebut, laporan yang dibagikan di antara badan-badan intelijen AS termasuk CIA dan NSA, merekomendasikan untuk memberikan informasi tentang grup tersebut kepada perusahaan media sosial sehingga mereka berpotensi dapat menyensor materinya, dan menyarankan bahwa mantan anggotanya "mungkin adalah kandidat untuk partisipasi dalam program pelepasan. "Sejarawan David Garrow mempertanyakan apakah lembaga yang terlibat dalam laporan tersebut benar-benar memahami apa yang mereka tulis. "Bacaan paling sinis saya adalah bahwa mereka sedang menjelajah web untuk mencari konten yang mencurigakan dan mereka telah menemukan hal ini, tetapi mereka benar-benar tidak tahu dari mana asalnya atau berapa banyak orang yang mengikuti atau membacanya," kata Garrow, yang telah banyak menulis tentang penyelidikan FBI terhadap Martin Luther King Jr.Sebagian besar perhatian dalam laporan tersebut tampaknya berasal dari kasus Melzer, seorang prajurit Angkatan Darat, yang diduga memberikan informasi kepada Order of Nine Angles. Namun tidak jelas apakah dia seorang penganut, atau bahkan termotivasi oleh ideologi kelompok tersebut. (Dia juga dituduh mencoba memberikan informasi kepada al-Qaeda.) Melzer sendiri mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut.NCC, penulis utama laporan tersebut, menolak menjawab pertanyaan tentang dokumen tersebut. "Peran pusat terkait terorisme domestik adalah salah satu dukungan untuk FBI dan DHS, dan termasuk memastikan bahwa agen federal utama dan negara bagian, mitra lokal dan suku memiliki akses dan menerima dukungan intelijen dari semua sumber yang diperlukan untuk melaksanakan rencana [kontraterorisme] mereka atau melakukan analisis alternatif independen," juru bicara pusat, Susan Miller.Dalam beberapa tahun terakhir, serangan oleh ekstremis domestik, terutama supremasi kulit putih, telah meningkat, melebihi jumlah plot teroris yang berhubungan dengan kelompok asing seperti al-Qaeda atau yang disebut ISIS. Pada saat yang sama, tidak ada undang-undang terorisme domestik federal, meskipun ada dorongan untuk membuatnya dan mungkin penolakan yang lebih keras dari kelompok kebebasan sipil yang menentangnya.[IT/AR]