Warisan Maut Saddam: Wilayah Perbatasan Masih Dipenuhi Ranjau Darat

Seorang petugas pembersih ranjau memegang sebuah peledak yang dengannya dia akan meledakkan ranjau darat yang ditanam selama perang Iran-Irak, dekat perbatasan Iran di Irak.

Islam Times - Empat puluh tahun telah berlalu sejak perang yang disulut Irak terhadap Iran, tapi warisan mau berupa ranjau darat di wilayah perbatasan masih mengancam nyawa.

Sekilas, distrik Mawat di timur laut Irak adalah daerah pedesaan yang indah, sabuk perbukitan yang dilapisi kebun zaitun dan buah-buahan. Tapi jika dilihat lebih dekat, itu penuh dengan bahaya tersembunyi.Kawasan yang tampak seperti Tuscany itu dulu merupakan garis depan perang Irak selama delapan tahun, di mana tentara Saddam Hussein menanam ranjau darat dalam jumlah besar. Banyak perangkat anti-personel Rusia dan Italia yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di selokan dan kebun buahnya; semua masih mematikan.Hari ini, meski kegiatan pembersihan ranjau telah berlangsung hampir 30 tahun pekerjaan pembersihan ranjau, tapi lebih dari setengah ranjau masih ada. Sebuah tanda mencolok bertuliskan "ranjau warisan" tertancap di bekas zona perang itu."Kami mendapat banyak permintaan dari walikota dan penduduk desa di sekitar sini untuk membersihkan daerah itu," kata Jabar Fatih Mahmoud, 49, seorang karyawan Irak dari Mines Advisory Group, badan amal Inggris sebagaimana dilansir The Telegraph hari Kamis."Tapi wilayah ini juga populer dengan para piknik, dan tidak semua orang tahu ada ranjau di sini," lanjutnya.Ladang ranjau di Mawat dan wilayah sekitarnya di Sulaymaniyah adalah contoh suram tentang bagaimana senjata tersebut digunakan tidak hanya untuk tujuan militer, tetapi untuk secara aktif menghukum penduduk sipil.Daerah itu adalah jantung penduduk Kurdi Irak, yang pasukannya berpihak pada Iran dalam perang 1980-1988. Ketika Kurdi lokal kemudian kembali ke daerah itu, mereka menemukan pasukan Saddam telah menabur ranjau jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan hanya untuk tujuan pertahanan.Para prajurit juga tidak meninggalkan tanda peringatan dan tidak menyimpan peta di mana ranjau itu diletakkan, menurut pendiri MAG Rae McGrath, yang pertama kali menilai daerah itu pada tahun 1992.Dalam laporan Human Rights Watch pada saat itu, McGrath, seorang mantan insinyur Angkatan Darat Inggris, mengatakan, "Ini adalah kesimpulan yang masuk akal bahwa tentara Irak meletakkan dan meninggalkan jutaan ranjau ini untuk membuat sebagian besar wilayah Kurdistan tidak dapat digunakan sepanjang waktu."Pada tahun-tahun berikutnya, ranjau di Sulaymaniyah dan tempat lain di Irak telah menewaskan dan melukai sedikitnya 8.000 orang, sekitar seperempat dari mereka adalah anak-anak, menurut angka PBB.MAG, yang memiliki 750 staf di Irak, memang bertujuan membersihkan semua ranjau, tapi ini akan memakan waktu sampai beberapa dekade. Di Sulaymaniyah saja, ada 208 kilometer persegi tanah yang tercemar ranjau. Itu hampir sepuluh kali lipat dari area yang terkontaminasi selama perang 1982 di Falklands, yang akhirnya dinyatakan bebas ranjau darat bulan lalu.Di Sulaymaniyah, sejauh ini hanya 81 kilometer persegi yang telah dibersihkan - meskipun angka itu pun tampak mengesankan ketika orang melihat secara langsung betapa telatennya prosedur izin tersebut.Pembersihan ranjau dilakukan per satu meter persegi setiap kali, baik oleh staf MAG dengan menggunakan perangkat detektor genggam, atau oleh anjing yang dilatih untuk mencium uap dari bahan peledak. Seorang anggota staf dapat membersihkan paling banyak 100 meter per hari, sementara seekor anjing dapat membersihkan sekitar 600 meter, meskipun setiap kali ranjau ditemukan, prosedurnya menjadi lebih lambat.Pada hari kunjungan reporter, misalnya, staf menemukan empat ranjau PMN buatan Rusia - cakram seukuran telapak tangan berwarna gelap yang hampir tidak terlihat di tanah di sekitarnya. Yang satu terkubur di tanah lunak di sebuah jurang yang curam, tumpukan besar yang harus digali terlebih dahulu untuk mendapatkan ranjau dengan aman.Dijuluki "Black Widow" karena warnanya yang gelap, PMN merupakan ranjau darat yang cukupberbahaya. Ini berisi sekitar lima kali jumlah bahan peledak yang ditemukan di ranjau anti-personil normal, yang berarti para korban kemungkinan besar akan kehilangan bukan hanya satu kaki tetapi seluruh kaki mereka, atau langsung terbunuh.Ranjau umum lainnya di sini adalah Italian Valmara 69, perangkat berbentuk landak dengan paku yang berfungsi sebagai pemicu. Berdasarkan desain "Bouncing Betty" buatan Jerman yang digunakan dalam Perang Dunia II, muatan awal mendorong ranjau setengah meter ke udara, lalu meledakkan ledakan pecahan peluru horizontal yang dapat membunuh siapa pun dalam radius 25 meter.Sembilan juta Valmaras dijual ke Irak selama 1980-an meskipun ada embargo senjata, yang menyebabkan tujuh eksekutif dari Valsella, perusahaan yang membuatnya, dipenjara pada tahun 1991.Sadar akan bahaya yang mereka hadapi, tim pembersihan selalu bekerja dengan petugas medis, dengan jarak dan waktu mengemudi ke rumah sakit terdekat yang selalu siap. Mahmoud sendiri hampir berduka pada tahun 1994, ketika ia dan rekannya tanpa disadari tersesat ke ladang ranjau plastik buatan China - yang dirancang sedemikian rupa agar sulit dikenali ketika menggunakan detektor logam.[IT/AR]