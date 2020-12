Iran Akan Menuntut 48 Orang Karena Berperan Dalam Pembunuhan LetJen Soleimani

IslamTimes- Tindakan teror pengecut itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan Republik Islam telah menyusun daftar 48 orang yang akan diambil tindakan hukum terkait dengan pembunuhan komandan anti-teror tertinggi negara itu, Letnan Jenderal Qassem Soleimani.Hossein Amir-Abdollahian, yang menjadi penasihat Ketua Parlemen Iran untuk urusan internasional, mengatakan pada hari Minggu bahwa Iran telah menyiapkan daftar 45 orang yang bersangkutan dengan pembunuhan itu, yang dilakukan atas perintah langsung dari Presiden AS Donald Trump. , dan daftarnya sekarang telah diperpanjang hingga mencakup 48 orang.Teroris AS membunuh Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dan rekan-rekan mereka dengan menargetkan kendaraan mereka di luar Baghdad Bandara Internasional pada 3 Januari.Tindakan teror pengecut itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.Jenderal Soleimani dipandang oleh orang-orang yang mencari kebebasan di dunia sebagai tokoh kunci dalam mengalahkan Daesh, kelompok teroris paling terkenal di dunia, dalam pertempuran di Timur Tengah.(IT/TGM)