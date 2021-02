Iran Membebaskan Awak Kapal Tanker Minyak Korea Selatan yang Ditahan Bulan Lalu

South Korean oil tanker detained in the Persian Gulf.png

IslamTimes - Iran telah membebaskan awak kapal tanker minyak Korea Selatan yang ditahan bulan lalu di Teluk Persia karena melanggar hukum maritim internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh mengatakan pada hari Selasa (2/2) bahwa keputusan untuk membebaskan anggota awak kapal Korea Selatan diambil "atas dasar kemanusiaan" dan awak yang dibebaskan sekarang diizinkan untuk meninggalkan negara itu.“Mengikuti permintaan pemerintah Korea Selatan dan bantuan dari Pengadilan [Iran] dalam kerangka peraturan peradilan, awak kapal Korea Selatan, yang ditahan atas tuduhan pencemaran lingkungan di Teluk Persia, telah menerima izin tersebut. Republik Islam Iran mengizinkan mereka untuk meninggalkan negara dalam tindakan kemanusiaan. "Khatibzadeh menambahkan, pemeriksaan yudisial atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh kapal dan nahkoda terus berlanjut dalam kerangka hukum.Pada 4 Januari, Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) menyita kapal tanker MT Hankuk Chemi berbendera Korea Selatan atas permintaan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran dan putusan oleh kantor kejaksaan provinsi Hormozgan, karena pelanggaran berulang atas hukum lingkungan maritim.Khatibzadeh juga menunjuk pada percakapan telepon baru-baru ini antara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik Abbas Araghchi dan mitranya dari Korea Selatan, Choi Jong-kun, mengenai aset Tehran yang dibekukan secara ilegal oleh Seoul karena ketakutan akan sanksi AS.Dia mengatakan selama pembicaraan, pihak Iran menggarisbawahi perlunya membebaskan aset negara secepat mungkin, dan pihak Korea menekankan keinginan pemerintahnya masing-masing dan upaya maksimal untuk menghapus pembatasan pada sumber daya ini.Bulan lalu, Araghchi memperingatkan bahwa Seoul tidak boleh tunduk pada kebijakan pemeras Gedung Putih sehubungan dengan uang Iran yang diblokir.“Selama sekitar dua setengah tahun, bank-bank Korea Selatan secara ilegal membekukan aset valuta asing Iran atas apa yang mereka gambarkan sebagai ketakutan akan sanksi AS. Tindakan ini, yang hanya karena tunduk pada kebijakan pemeras AS, tidak dapat diterima," kata wakil menteri luar negeri Iran.Araqchi menambahkan bahwa perluasan lebih lanjut hubungan antara Tehran dan Seoul hanya akan mungkin jika masalah ini terpecahkan.Otoritas Iran telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa mereka mengharapkan Korea Selatan untuk berbuat lebih banyak dengan pembebasan hampir $ 8,5 miliar yang diblokir secara ilegal di dua bank Korea Selatan dengan dalih sanksi AS terhadap Republik Islam.[IT/r]