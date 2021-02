Deplu: AS Siap Menerima Undangan UE untuk Menghadiri Pertemuan P5 + 1 Dengan Iran

IslamTimes - Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters Kamis (18/2) bahwa AS "siap untuk muncul" jika Uni Eropa memberikan undangan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan dengan Iran.

Sementara itu, Washington telah mengambil langkah penting untuk membatalkan beberapa langkah pemerintahan Trump terhadap Tehran."Amerika Serikat akan menerima undangan dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk menghadiri pertemuan P5 +1 dan Iran untuk membahas jalan diplomatik ke depan tentang program nuklir Iran," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Kamis (18/2).P5 + 1 adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia - serta Jerman. Keenam negara, ditambah Uni Eropa dan Iran, bersama-sama merupakan pihak yang membentuk Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada tahun 2015.Kesepakatan itu melihat penurunan sanksi internasional terhadap Iran sebagai imbalan negara tersebut menerima pembatasan ketat pada kualitas dan jumlah uranium yang bisa dimurnikan.Juga pada hari Kamis, Washington memberi tahu DK PBB bahwa mereka membatalkan langkah 2020 oleh pemerintahan Trump sebelumnya yang berusaha memicu apa yang disebut sanksi "snapback" terhadap Iran.Hampir seluruh Dewan Keamanan menolak untuk mendukung langkah Washington pada saat itu, karena AS telah menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018.Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mencatat bahwa Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell berpotensi "membuat koreografi" untuk kembali ke JCPOA melalui fungsi kantornya dalam perjanjian sebagai koordinator komisi gabungan yang memantau kepatuhan.Pemerintahan Trump menarik AS keluar dari kesepakatan itu secara sepihak pada 2018, mengklaim Iran secara diam-diam telah melanggar ketentuan kesepakatan dan sedang mengejar senjata nuklir.AS memberlakukan kembali sanksi yang merusak, tetapi tidak ada negara lain yang bergabung dengan mereka karena mereka tidak menemukan pelanggaran kesepakatan oleh Iran.Namun, langkah Washington mendorong Tehran untuk mulai mundur dari kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut, dan pada bulan Desember Majlis Iran mengeluarkan undang-undang yang mempercepat proses tersebut dengan meningkatkan kemurnian dan volume uranium yang dimurnikan.Iran menyangkal tertarik untuk mengembangkan senjata nuklir, dan uranium sejauh ini belum dimurnikan melebihi 20% U-235, yang hanya berguna untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir.Pada tanggal 21 Februari, langkah selanjutnya dari proses tersebut dimulai karena Iran akan memblokir inspeksi seketika oleh Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA).Inspeksi lainnya tidak akan terpengaruh oleh pemindahan tersebut, dan inspektur IAEA tidak akan dikeluarkan.AS, Prancis, Jerman dan Inggris meminta Iran pada hari Kamis (18/2) untuk "mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan berat tersebut, terutama pada saat ini kesempatan diplomatik yang diperbarui."[IT/r]