E3 dan AS Serukan pada Iran untuk Menghindari Langkah Tambahan untuk Menunda Protokol Nuklir dan Membatasi Akses IAEA

IAEA flag and Head quarter.jpg

IslamTimes - AS, bersama dengan Prancis, Jerman dan Inggris, yang membentuk E3, meminta Iran pada hari Kamis (18/2) untuk menghindari mengambil langkah tambahan apa pun yang bertujuan menghentikan protokol nuklir atau membatasi akses IAEA ke situs nuklir di negara Timur Tengah.

Sebelumnya, Iran mengindikasikan akan memblokir inspeksi mendadak oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) jika pihak-pihak dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 gagal memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian dan mencabut sanksi terhadap Teheran pada 21 Februari.Pernyataan itu, yang menyentuh pertemuan virtual baru-baru ini antara menteri luar negeri negara-negara E3 dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, menyoroti upaya yang berkembang oleh kelompok itu untuk "memastikan bahwa Iran tidak akan pernah bisa mengembangkan senjata nuklir.""E3 dan Amerika Serikat menegaskan tujuan bersama mereka untuk mengembalikan Iran ke kepatuhan penuh dengan komitmennya di bawah JCPOA," bunyi rilis tersebut."Menteri Luar Negeri Blinken menegaskan kembali bahwa, seperti yang dikatakan Presiden Biden, jika Iran kembali ke kepatuhan ketat dengan komitmennya di bawah JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama dan siap untuk terlibat dalam diskusi dengan Iran menuju tujuan itu.""Dalam konteks ini, E3 dan Amerika Serikat meminta Iran untuk tidak mengambil langkah tambahan apa pun, khususnya yang berkaitan dengan penangguhan Protokol Tambahan dan pembatasan aktivitas verifikasi IAEA di Iran," lanjutnya.Para pihak juga mendesak Tehran untuk "mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan serius tersebut, terutama pada saat kesempatan diplomatik yang diperbarui."Para pejabat juga "menyatakan keprihatinan mereka" selama pertemuan atas langkah Iran untuk meningkatkan pengayaan uranium di kompleks pengayaan Fordow.Meskipun bahan bakar yang diperkaya pada tingkat itu tidak cukup untuk menghasilkan bom, pernyataan itu menggambarkan peningkatan tersebut sebagai "pengembangan utama senjata nuklir."Selain itu, Blinken dan diplomat tertinggi E3 meminta pejabat Iran untuk "membebaskan semua warga negara kami yang ditahan secara sewenang-wenang."Pernyataan itu muncul sehari setelah Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mendesak pejabat Iran untuk membalikkan tindakannya terhadap IAEA, setelah Tehran mengumumkan akan mulai membatasi inspeksi yang dimandatkan JCPOA jika negara-negara Eropa gagal menyelesaikan sanksi terhadap Sektor Iran.Beberapa saat setelah rilis dikeluarkan, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengeluarkan pernyataan melalui Twitter yang meminta pemerintahan Biden untuk mengakhiri kebijakan era Trump yang menyesakkan."Alih-alih menyesatkan & membebani Iran, E3 / UE harus mematuhi komitmen sendiri & menuntut diakhirinya warisan Trump tentang #EconomicTerrorism terhadap Iran," tweet Zarif."Tindakan perbaikan kami merupakan tanggapan atas pelanggaran AS / E3.""Hapus penyebabnya jika Anda takut efeknya. Kami akan mengikuti TINDAKAN dengan tindakan," tambahnya. Komentar Zarif sebagian besar menggemakan pernyataan yang dia berikan selama wawancara dengan Fareed Zakaria dari CNN, di mana dia mencatat bahwa jika pemerintahan Biden benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan apa yang disebut kebijakan "tekanan maksimum" dari pemerintahan sebelumnya, itu perlu mencabut sanksinya .Pada saat itu, Zarif mencatat Iran akan mulai mengurangi inspeksi IAEA tetapi itu tidak berarti "jendela ditutup sepenuhnya" sehubungan dengan pembicaraan JCPOA.Di bawah pemerintahan Trump, AS meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada 2018 karena klaim yang tidak berdasar bahwa ketentuan perjanjian telah dilanggar oleh Iran, sebuah langkah yang kemudian memberlakukan kembali sanksi yang sebelumnya dicabut.Sebagai tanggapan, Teheran mulai mundur dari komitmennya berdasarkan kesepakatan dengan meningkatkan jumlah uraniumnya.Pemerintahan Biden telah berulang kali mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk menormalisasi hubungan dengan Iran; Namun, Blinken telah menyatakan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan untuk menyusun perjanjian baru dengan Iran yang juga akan mencakup Zionis Israel dan sesama tetangga Teluk.Iran dengan tegas menentang proposal tersebut.[IT/r]