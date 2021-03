Merangkul Tim Trump hingga Iran Nukes: Poin Utama Kebijakan Luar Negeri Netanyahu

President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Dalam wawancara dengan surat kabar The Jerusalem Post, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memusatkan perhatian pada isu-isu kebijakan luar negeri yang mendesak, termasuk hubungan Tel Aviv dengan Washington, Tehran, dan negara-negara Arab.

Antara lain, Benjamin Netanyahu mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa dia menghargai hubungannya selama puluhan tahun dengan Presiden AS Joe Biden, sekaligus mengakui bahwa dia tidak menyesal merangkul mantan POTUS Donald Trump.Pertama dan terpenting, Netanyahu menepis segala kemungkinan ketegangan dengan Joe Biden, menunjuk pada "hubungan dekatnya" dengan presiden AS yang menurut perdana menteri Zionis Israel "penting" bagi negara Yahudi itu."[…] Ketika saya berurusan dengan AS, sekutu kami yang sangat diperlukan di bawah perubahan pemerintahan, saya selalu ingat satu hal: Saya mewakili Negara Zionis Israel. Saya tidak mewakili kepentingan Republik; Saya tidak mewakili kepentingan Demokrat; Saya mewakili kepentingan Zionis Israel", Netanyahu menekankan.Dia mengatakan dia tidak menyesal merangkul pemerintahan Trump, menambahkan bahwa itu adalah kebijakan yang membimbingnya daripada pemerintah Amerika melakukan hal-hal "yang baik untuk Israel".Sejauh menyangkut Donald Trump, Netanyahu mengatakan mantan POTUS melakukan "hal-hal hebat", "mengenali [Dataran Tinggi] Golan di bawah kedaulatan Zionis Israel, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel, memindahkan kedutaan ke sini, [dan] keluar dari bahaya Kesepakatan Iran".Pada Mei 2018, Trump mengumumkan penarikan sepihak negara itu dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Republik Islam tersebut.Selama wawancara, Netanyahu menguatkan keputusannya untuk membela pemerintahan Obama atas JCPOA, dengan alasan bahwa jika bukan karena upaya Zionis Israel ke arah ini, "Iran tidak akan memiliki bom nuklir, tetapi gudang senjata bom nuklir"."Karena apa yang saya lakukan, Iran telah mundur selama bertahun-tahun, dan karena apa yang akan saya lakukan, mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki bom atom", Netanyahu mengklaim.[IT/r]