Laporan: Korea Utara Tidak Menanggapi Capaian Diplomatik Admin Biden

North Korean Leader Kim Jong-un and US President Joe Biden.jpg

IslamTimes - Korea Utara tidak menanggapi capaian diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, menurut seorang pejabat senior AS.

Pejabat senior pemerintahan Biden, berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, memberikan sedikit rincian tentang dorongan diplomatik. Namun pejabat tersebut mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara "melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.""Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang," kata pejabat itu. Pengungkapan jangkauan AS yang sejauh ini tidak berhasil, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.Ini juga menambah dimensi baru pada kunjungan diplomat dan menteri pertahanan tertinggi Amerika yang akan dilakukan minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang, di mana kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diharapkan menjadi agenda utama.Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka pendekatannya ke Korea Utara, dengan mengatakan bahwa mereka melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.Upaya Trump gagal membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk di akhir pemerintahan Trump," meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya untuk terlibat selama waktu itu."Pejabat AS tersebut menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebungkaman Pyongyang yang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara pemerintahan Biden, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.Selama kampanye pemilihannya, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman" dan mengatakan dia hanya akan bertemu dengannya "dengan syarat bahwa dia akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya."Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengulurkan kemungkinan sanksi tambahan, berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.Sanksi sejauh ini gagal meyakinkan Kim untuk menyerahkan senjata nuklirnya.Blinken dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara pemerintahan senior Biden dan pejabat China pada 18 Maret di Alaska.Pemerintahan Trump menuduh China gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.Sebuah laporan rahasia PBB di sini menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar $ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang "memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya" sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.[IT/r]