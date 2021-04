Lebih Banyak Bukti AS Mendukung al-Qaeda Di Suriah

IslamTimes- Jeffrey, yang menjabat sebagai duta besar AS di bawah pemerintahan Republik dan Demokrat dan baru-baru ini sebagai perwakilan khusus mantan Presiden AS Donald Trump untuk Suriah dan kemudian sebagai utusan khusus untuk koalisi anti-Daesh global, kata militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda Suriah itu. Kelompok yang sekarang dikenal sebagai kelompok teroris Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) adalah "aset" bagi AS untuk merusak pemerintahan Bashar Assad yang terpilih secara demokratis.

Diplomat top AS James Jeffrey telah mengakui bahwa afiliasi Al-Qaeda Suriah yang diganti namanya adalah "aset" AS untuk mengejar kebijakan hegemonik Washington di Timur Tengah.Jeffrey, yang menjabat sebagai duta besar AS di bawah pemerintahan Republik dan Demokrat dan baru-baru ini sebagai perwakilan khusus mantan Presiden AS Donald Trump untuk Suriah dan kemudian sebagai utusan khusus untuk koalisi anti-Daesh global, kata militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda Suriah itu. Kelompok yang sekarang dikenal sebagai kelompok teroris Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) adalah "aset" bagi AS untuk merusak pemerintahan Bashar Assad yang terpilih secara demokratis.Diplomat tertinggi AS mengatakan kelompok militan HTS, yang muncul dari Jabhat al-Nusra dan kemudian Jabhat Fateh al-Sham, adalah "pilihan paling buruk" bagi Amerika Serikat untuk menerapkan strateginya di Idlib, Suriah.Dalam wawancara dengan koresponden FRONTLINE Martin Smith, Jeffrey mengatakan bahwa Idlib adalah salah satu lokasi krusial dalam konflik Timur Tengah."Mereka adalah pilihan paling buruk dari berbagai opsi di Idlib, dan Idlib adalah salah satu tempat terpenting di Suriah, yang merupakan salah satu tempat terpenting saat ini di Timur Tengah," katanya dalam wawancara 8 Maret.Departemen Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa pemimpin kelompok itu, Abu Mohammad al-Jolani, bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Assad, menjadikannya sekutu AS.(IT/TGM)