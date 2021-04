Anggota Parlemen AS pada Blinken: Cabut Blokade Saudi di Yaman

Hodeidah port, Yemen

IslamTimes - Sekelompok anggota parlemen Komite Urusan Luar Negeri AS mendesak pemerintah negara mereka untuk "mendesak" Arab Saudi untuk mencabut pembatasan impor ke Yaman, di mana PBB mengatakan hampir 50.000 orang sudah mati kelaparan.

Dalam sepucuk surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken Selasa (13/4), anggota parlemen menulis: "Sejak 2015, pembatasan yang diberlakukan oleh koalisi telah memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman."Surat itu, yang dipimpin oleh Reps. Ted Deutch dan Joe Wilson - ketua Partai Demokrat dan anggota peringkat Republik dari Sub-komite untuk Timur Tengah, Afrika Utara dan Kontraterorisme - dan Rep. Demokratik Ted Lieu, datang tak lama setelah sekelompok lebih dari 70 anggota kongres Demokrat mendesak Presiden Joe Biden untuk mendorong pemerintah Saudi mengakhiri blokade.Perwakilan AS lebih jauh menggarisbawahi bahwa "campur tangan, penundaan, dan pemblokiran langsung barang komersial dan bantuan kemanusiaan yang dikirim ke pelabuhan Yaman adalah penyebab utama inflasi harga, kerawanan pangan, keruntuhan ekonomi, dan kegagalan layanan publik di Yaman."Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada awal Maret bahwa lebih dari 20 juta orang Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 16 juta orang diperkirakan akan kelaparan pada tahun 2021.Menurut Program Pangan Dunia PBB, lebih dari dua juta anak balita menderita kekurangan gizi akut sedang; lebih dari 395.000 balita menderita gizi buruk akut yang parah.Surat yang juga ditandatangani oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Demokrat Gregory Meeks dan Rep. David Cicilline, Rep. Gerry Connolly, Rep. William Keating, Rep. Juan Vargas, Rep. Brad Schneider, Rep. Colin Allred, Rep. Tom Malinowski, dan Rep. Kathy Manning, mengatakan anggota parlemen "menghargai komitmen pemerintahan Biden untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman dan menyelesaikan konflik mendasar yang mendorongnya.""Pemerintah telah mengambil langkah-langkah bertanggung jawab yang akan memposisikan AS untuk membantu menengahi penyelesaian politik untuk konflik meskipun Houthi terus menolak dialog dan kurangnya konsesi menuju perdamaian," kata surat itu.Lebih lanjut disebutkan: “Kami mengakui keputusan pemerintah Saudi dan Yaman pada 25 Maret untuk membiarkan empat kapal bahan bakar berlabuh di Hodeidah, yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah membuahkan hasil. Janji pemerintah Saudi baru-baru ini untuk mengirim produk bahan bakar ke pemerintah Yaman adalah perkembangan positif lainnya."Anggota parlemen mencatat bahwa tidak ada tindakan "[alasan] koalisi pimpinan Saudi yang terus menghalangi impor komersial dan kemanusiaan ke Yaman, yang tidak melayani tujuan kemanusiaan, politik, atau keamanan yang sah.""Mengakhiri praktik ini akan meningkatkan ekonomi Yaman, mengurangi konflik, dan mencegah bencana kemanusiaan ini memburuk - semua tujuan penting AS," tulis mereka. "Kami memahami bahwa konflik di Yaman rumit dan memengaruhi kepentingan politik dan keamanan yang lebih luas, tetapi kami tetap meminta Anda untuk menekankan perlunya menghapus pembatasan impor segera atas dasar kemanusiaan." [IT/r]