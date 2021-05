IslamTimes- "Kami ingin mengingatkan Anda: Kehadiran militer AS di Suriah adalah ilegal sejak awal. Jadi AS tidak memiliki hak untuk mengkritik tindakan sah Angkatan Bersenjata Rusia yang beroperasi di Suriah atas undangan Pemerintah Suriah," tulisnya di akun Twitter-nya, TASS melaporkan.

Kehadiran militer AS di Suriah adalah ilegal, oleh karena itu, Washington tidak memiliki hak untuk mengkritik Rusia, yang bertindak di negara itu secara sah atas undangan pemerintah Suriah, kata kedutaan Rusia di AS."Kami ingin mengingatkan Anda: Kehadiran militer AS di Suriah adalah ilegal sejak awal. Jadi AS tidak memiliki hak untuk mengkritik tindakan sah Angkatan Bersenjata Rusia yang beroperasi di Suriah atas undangan Pemerintah Suriah," tulisnya di akun Twitter-nya, TASS melaporkan.Tweet tersebut mengikuti laporan Selasa oleh Sean O’Donnell, penjabat inspektur jenderal, Departemen Pertahanan, di mana dia mengklaim bahwa Rusia melanggar proses de-konflik di timur laut Suriah."Sementara pasukan Rusia sebagian besar mengikuti proses de-konflik, pelanggaran meningkat sedikit dibandingkan dengan kuartal sebelumnya," katanya.Menurut pihak AS, pelanggaran termasuk menambahkan kendaraan tambahan ke patroli yang telah diatur sebelumnya dan gagal memberikan pemberitahuan yang tepat tentang pergerakan transportasi militer dan jet tempur dari Rusia ke Suriah. "Pelanggaran ini tidak menimbulkan ancaman bagi pasukan Koalisi," kata dokumen itu.Rusia membantu pemerintah sah Suriah memberantas teroris dan mendorong pihak Suriah untuk menjalin dialog politik.Tidak seperti Rusia, Amerika Serikat hadir di Suriah tanpa undangan dari pemerintah negara itu.(IT/TGM)