Utusan Uni Eropa Mengimbau agar JCPOA Segera Dihidupkan Kembali

IslamTimes - Deputi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan dia merasakan urgensi yang pasti untuk menyelesaikan pembicaraan nuklir, dan dia senang melihat bahwa Iran dan Amerika Serikat merasakan hal yang sama.

"Kami telah memulai pembicaraan Wina ke-4 untuk menghidupkan kembali JCPOA," tulis Deputi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Enrique Mora, yang menjalankan pembicaraan di Wina, di akun Twitter-nya.“Tidak ada tenggat waktu tetapi sebagai koordinator, saya merasakan urgensi tertentu. Waktu tidak ada di pihak kita. Senang melihat semua delegasi, termasuk Iran dan AS, mengatakan mereka memiliki perasaan yang sama, ”tambahnya.Putaran keempat pembicaraan antara perwakilan dari Iran dan sisa penandatangan kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yaitu Rusia dan China dan E3 atau Inggris, Prancis dan Jerman diadakan pada hari Jumat (7/5) sore di Grand Hotel di Wina.Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, diputuskan bahwa konsultasi ahli dan teknis serta pengerjaan draf teks akan segera dimulai.Semua pihak kembali menegaskan keseriusan mereka untuk mencapai hasil dalam waktu sesingkat mungkin.Pembicaraan diadakan antara Iran dan P4 + 1 tentang menghidupkan kembali JCPOA.Kedua belah pihak telah membentuk dua kelompok kerja tentang kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan dan pencabutan sanksi ilegal anti-Iran, yang diberlakukan pemerintah AS sebelumnya terhadap Iran setelah keluar dari kesepakatan pada Mei 2018.[IT/r]