Iran: Perubahan kebijakan AS terhadap JCPOA 'Hanya Kata-kata'

Majid Takht-Ravanchi, Iran's Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk PBB telah menolak klaim AS tentang perubahan kebijakan terhadap kesepakatan nuklir multilateral 2015, dengan mengatakan Washington masih terus maju dengan apa yang disebut kampanye “tekanan maksimum” terhadap Tehran.

Berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Jumat (11/6), Majid Takht-Ravanchi mengeluh bahwa terorisme ekonomi AS terhadap bangsa Iran telah menghambat impor obat-obatan ke negara itu.“Klaim pemerintah AS saat ini tentang perubahan kebijakan terhadap JCPOA hanya dalam kata-kata. Dalam praktiknya, kebijakan tekanan maksimum AS masih berlanjut, mencegah Iran menggunakan sumber daya keuangannya sendiri di luar negeri untuk mengimpor obat-obatan,” katanya, merujuk pada kesepakatan nuklir dengan akronim nama resminya, Rencana Komprehensif Aksi Gabungan.“Meskipun pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina adalah langkah pertama dalam menilai keakuratan kemauan politik AS yang sebenarnya untuk kembali ke JCPOA, ujian utama dan nyata adalah setelah verifikasi, ketika terbukti bahwa Amerika telah berubah arah, ditinggalkan. kebijakan tekanan maksimumnya yang gagal, dan menghentikan terorisme ekonominya terhadap Iran.”Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan JCPOA tiga tahun setelah kesimpulannya dan meluncurkan apa yang disebut timnya sebagai kampanye "tekanan maksimum" dengan tujuan memaksa Iran untuk menegosiasikan kembali "perjanjian yang lebih baik."Republik Islam menolak untuk tunduk pada tekanan dan malah mengadopsi kebijakan "perlawanan maksimum", yang mencakup langkah-langkah ekonomi untuk mengatasi larangan serta mengurangi kepatuhan Teheran dengan JCPOA.Pemerintahan AS yang baru, di bawah Presiden Joe Biden, mengatakan ingin membatalkan kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi itu menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan beberapa sanksi sebagai alat tekanan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum Republik Islam membalikkan langkah-langkah perbaikannya.Sejak April, utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — telah mengadakan pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk mencabut sanksi, merevitalisasi JCPOA, dan mengembalikan kepatuhan AS.AS telah mengirim delegasi ke Wina tetapi tidak menghadiri diskusi Komisi Gabungan JCPOA secara langsung karena Washington tidak lagi menjadi pihak dalam kesepakatan itu. Namun, telah mengadakan pembicaraan terpisah dengan pihak-pihak lain dalam JCPOA.Di tempat lain dalam sambutannya, Takht-Ravanchi mengatakan, “Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengadopsi keheningan mematikan pada hari-hari awal tahun 2020, ketika Amerika Serikat membunuh pahlawan kontra-terorisme regional, termasuk Jenderal Soleimani, dalam aksi teroris di perintah langsung presidennya. Beberapa hari kemudian, presiden AS mengancam akan menyerang 52 situs, termasuk situs budaya penting Iran.”“Tentu saja, pada tahun yang sama, ketika Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Iran, 13 anggota DK PBB dengan tegas menolaknya. Selanjutnya, ketika negara itu mencoba memicu mekanisme snapback terhadap Iran, 13 DK PBB yang sama. anggota menolak langkah AS. Mereka mengatakan bahwa AS telah kehilangan hak untuk menggunakan mekanisme snapback dengan penarikannya dari JCPOA dan bahwa klaim tidak sah AS tidak memiliki efek hukum, politik atau praktis," tambahnya.Juga pada hari Jumat (11/6) Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengumumkan bahwa putaran baru pembicaraan Wina akan dilanjutkan pada hari Sabtu."Para peserta diharapkan akan melanjutkan konsultasi tentang kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke perjanjian nuklir dan memastikan implementasi penuh dan efektif dari perjanjian ini," kata perunding top Iran di salurannya di aplikasi pesan Telegram. [IT/r]