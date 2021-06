Tel Aviv Kecam Pemilihan Presiden Baru Iran Ebrahim Raisi

Ebrahim Reisi, elected Iranian President.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada hari Sabtu (19/6) mentweet reaksinya terhadap hasil pemilihan presiden Iran ke-13, menawarkan pendapat yang tidak menarik tentang presiden terpilih negara itu, Ebrahim Raisi, yang oleh Lapid dijuluki "Jagal Tehran".

Ebrahim Raisi telah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Iran ke-13 yang berlangsung awal pekan ini. Dia akan segera menggantikan presiden petahana, Hassan Rouhani, yang telah mencapai akhir masa jabatan dua republik."Presiden baru Iran, yang dikenal sebagai Jagal Tehran, adalah seorang ekstremis yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang Iran", kata Lapid.Dia juga mengklaim bahwa Raisi "berkomitmen pada ambisi nuklir rezim dan kampanye teror globalnya".Pemilihannya harus mendorong tekad baru untuk segera menghentikan program nuklir Iran dan mengakhiri ambisi regionalnya yang merusak. — - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) 19 Juni 2021Lior Haiat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zionis Israel, juga mengecam Raisi, mengulangi ketakutan Tel Aviv bahwa Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir dan menyerukan program yang diklaim untuk "segera dihentikan"."Tukang daging Tehran, Ebrahim Raisi, telah dikecam oleh masyarakat internasional karena peran langsungnya dalam eksekusi di luar hukum lebih dari 30.000 orang. Dia ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS untuk kejahatan keji ini", klaim Haiat, melanjutkan omelan di Twitter.Pernyataan itu dibuat dengan tajam mengingat negosiasi yang sedang berlangsung di Wina antara Iran dan penandatangan Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPOA) 2015 untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang menyebabkan AS keluar dari pemerintahan Trump pada 2018.4/4 Lebih dari sebelumnya, program nuklir Iran harus segera dihentikan, dibatalkan seluruhnya dan dihentikan tanpa batas waktu. Program rudal balistik Iran harus dibongkar dan kampanye teror globalnya dilawan dengan keras oleh koalisi internasional yang luas. — Lior Haiat (@LiorHaiat) 19 Juni 2021Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dikutip oleh AFP, mengatakan bahwa Washington akan melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir meskipun, menurut dia, "Iran ditolak hak mereka untuk memilih pemimpin mereka sendiri dalam proses pemilihan yang bebas dan adil".Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden Iran ke-13 sebelumnya pada hari Sabtu (19/6), dengan Kementerian Dalam Negeri negara itu mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan mayoritas suara. Dia akan dilantik pada awal Agustus.Raisi menerima ucapan selamat dari saingan politik, Presiden Hassan Rouhani yang akan keluar, dan beberapa anggota komunitas global, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.Namun, banyak orang Iran dan pengamat di luar negeri telah menyuarakan penentangan terhadap pemilihan itu sendiri, mengklaim bahwa itu "ditentukan sebelumnya" oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei.Baik Zionis Israel dan Iran telah melihat perubahan mendadak baru-baru ini di peringkat teratas mereka.Saat Iran menyambut presiden terpilih, Zionis Israel telah melihat perdana menteri baru, Naftali Bennett, setelah pemimpin oposisi Lapid membentuk koalisi pemerintah yang menggulingkan mantan PM, Benjamin Netanyahu.Hubungan antara Tehran dan Tel Aviv diperkirakan tidak akan berubah secara signifikan, karena pejabat baru dari kedua belah pihak tampaknya tidak lebih ramah satu sama lain daripada para pendahulu mereka.Perwakilan pemerintah baru Zionis Israel, termasuk Lapid dan Bennett, telah bersikeras menentang Iran, dan terhadap apa yang mereka klaim sebagai program senjata nuklir Iran khususnya, menuduh republik Islam itu berusaha membuat senjata nuklir dan mengancam keamanan regional.Tehran telah berulang kali membantah tuduhan itu. Raisi memiliki sikap keras terhadap Tel Aviv, karena dia sebelumnya menyatakan bahwa dia akan siap untuk menjalin hubungan dengan negara mana pun di dunia selain Zionis Israel.Mengenai kesepakatan nuklir Iran, Raisi mengatakan bahwa meskipun dia akan mempertahankannya, dia juga tidak ingin itu menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri.[IT/r]