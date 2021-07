Kedutaan Besar AS di Baghdad Ditargetkan Beberapa Serangan Drone

US embassy in Baghdad, Irak.jpg

IslamTimes - Laporan mengatakan beberapa pesawat nir awak telah menargetkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, dengan sistem senjata yang dipasang untuk membentengi fasilitas tersebut menembak setidaknya empat kali untuk mencoba menjatuhkan pesawat.

Insiden itu terjadi pada Selasa (6/7) pagi, memicu sirene fasilitas diplomatik dan mengaktifkan sistem anti-pesawat di sana sehingga mereka dapat menembak jatuh pesawat. Gema dari sistem senjata yang meledak terdengar di lingkungan a-Karrada, al-Jadriya, dan al-Qadisiyah di ibukota Irak, yang terletak di sekitar Zona Hijau kota yang menampung fasilitas diplomatik.Beberapa sumber yang berbasis di dekat lokasi kedutaan mengatakan tembakan anti-pesawat gagal menembak jatuh drone, sementara akun utama lainnya, bagaimanapun, mengatakan sistem senjata gagal memburu drone karena rekaman yang tersedia dari insiden tersebut tampaknya tidak ditampilkan ledakan apa pun yang bisa dihasilkan dari setiap pukulan yang berhasil.Beberapa sumber seperti outlet Sabereen News Irak mengatakan “sebuah drone bermuatan bom” telah menghantam sebuah area di dalam kompleks militer kedutaan.Outlet lain seperti situs berita Shafaq Irak mengatakan kedutaan menjadi sasaran tiga drone, yang semuanya jatuh.Situs web mengklaim bahwa salah satu drone telah terkena apa yang disebut sistem senjata C-RAM, sementara yang lain jatuh setelah ditargetkan dengan peperangan elektronik dan teknologi radar.Belum ada laporan tentang potensi kerusakan atau korban dari insiden tersebut.Pada hari Senin, Ain al-Assad, sebuah pangkalan udara di provinsi barat Irak Anbar, di mana pasukan militer Amerika dan pelatih ditempatkan, dilaporkan diserang oleh rentetan roket yang menuduh bahwa pesawat itu jatuh selama serangan itu.“Sekitar 14:45 waktu setempat [1145 GMT], Pangkalan Udara Ain al-Assad diserang oleh tiga roket. Roket mendarat di perimeter dasar. Tidak ada korban luka dan kerusakan sedang dinilai,” Kolonel Wayne Marotto, juru bicara koalisi militer pimpinan AS di Irak, mentweet. [IT/r]Belum ada orang atau pihak yang mengaku bertanggung jawab atas salah satu serangan tersebut.Namun, kelompok perlawanan Irak telah bersumpah untuk melanjutkan perjuangan mereka sampai pengusiran semua pasukan pimpinan AS dari negara Arab.Kehadiran asing dinyatakan ilegal dalam pemungutan suara parlemen awal tahun lalu setelah serangan pesawat nir awak AS menewaskan komandan senior anti-teror Iran dan Irak, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis.Baik Soleimani dan Muhandis memainkan peran kunci dalam mengalahkan kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"], yang telah digunakan AS sebagai alasan yang diduga untuk memperpanjang kehadiran ilegalnya di tanah Irak.[IT/r]