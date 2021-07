Umat ​​Kristen Palestina Amerika kepada Biden: Pertimbangkan kembali Kebijakan AS tentang Hamas

Mahmoud Abbas dan Blinken (Mondoweiss).

Islam Times - Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Biden dan Menteri Luar Negeri Blinken, Aliansi Kristen Palestina untuk Perdamaian (PCAP) secara khusus meminta pemerintahan Joe Biden mempertimbangkan kembali kebijakan terkait Hamas.

Dalam sebuah surat baru-baru ini yang ditujukan kepada Presiden Biden dan Menteri Luar Negeri Blinken, PCAP melanjutkan pernyataan yang dibuat oleh Blinken di Ramallah pada 25 Mei. Dalam konferensi persnya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Blinken mengakui aspirasi Palestina "untuk hidup dalam kebebasan; agar hak-hak dasar mereka dihormati, termasuk hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri; untuk hidup dalam keamanan; memiliki akses yang sama terhadap kesempatan bagi diri mereka sendiri, bagi anak-anak mereka; untuk diperlakukan dengan bermartabat."Surat yang ditulis oleh dewan PCAP itu juga secara khusus meminta pemerintah untuk "mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Hamas" dan "untuk mendukung pemilihan yang adil dan transparan bagi warga Palestina termasuk Hamas dan kandidat mereka, dan pemilih di Yerusalem Timur."Ditanya mengapa jaringan interdenominasi itu memilih untuk menyeru pemerintahan Biden sekarang, ketua bersama PCAP baru-baru ini Pendeta Dr. Alex Awad – mantan misionaris di United Methodist Church dan mantan dekan mahasiswa di Bethlehem Bible College – menjelaskan, "Dalam peristiwa terakhir bulan lalu di Sheikh Jarrah, di sekitar Gerbang Damaskus dan di Masjid Al Aqsa, diikuti oleh pemboman Israel atas Gaza, media utama di AS berulang kali menggambarkan Hamas sebagai organisasi teroris. Deskripsi tunggal yang dilaporkan berulang kali membenarkan respons asimetris Israel terhadap tindakan Hamas di benak banyak orang Amerika. Kami ingin menjangkau pejabat Amerika dan publik Amerika untuk membantu mereka melihat perspektif lain.""Kami percaya bahwa pemberian label 'organisasi teroris' kepada Hamas menyembunyikan kebenaran yang lebih rumit bahwa Hamas adalah cerminan dan hasil dari status quo yang tidak dapat dipertahankan dan tidak adil di negeri ini," bunyi surat itu seperti dilansir Mondoweiss hari Kamis.PCAP membuat kasusnya dengan menunjuk pada pemilihan Otoritas Palestina 2006, yang diadakan dengan dukungan Presiden George W. Bush dan diamati oleh Carter Center. Ketika Hamas menerima dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru, PCAP menegaskan, "AS mundur dari pengesahannya terhadap proses demokrasi dan menghentikan bantuan kepada PA" – sebuah kebijakan yang dinyatakan PCAP "berkontribusi pada situasi bencana saat ini di mana wilayah tersebut, dan orang-orang Gaza pada khususnya, menderita."Sebagai otoritas yang mengatur di Jalur Gaza, surat itu melanjutkan, Hamas menyediakan "fungsi dan layanan sehari-hari untuk lebih dari dua juta penduduknya… Selain itu, banyak warga Palestina mendukung Hamas karena mereka hanya melihat sedikit atau tidak ada manfaat dari aturan Fatah dan apa yang mereka simpulkan sebagai proses perdamaian palsu."Surat PCAP meminta perhatian pada fakta yang sangat sedikit dilaporkan, "Hamas bahkan memiliki sejumlah orang Kristen Palestina di antara perwakilan dan konstituennya."Mendesak pemerintah berkomunikasi dengan Hamas "untuk mendorong kerja sama, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan mengurangi kekerasan," surat itu mengutip kesempatan ketika AS telah berkomunikasi dengan dan mengakui kelompok lain yang pernah dianggap organisasi teroris, seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Kongres Nasional Afrika."Sudah waktunya bagi AS untuk menunjukkan kepemimpinan dan mengambil langkah-langkah visioner untuk mengubah konflik ini untuk selamanya," desak anggota dewan PCAP."Sudah waktunya untuk berhenti mengikuti garis Israel pada Hamas, yang bertujuab membuat rakyat Palestina terpecah, menggagalkan tawaran perdamaian, dan menyediakan perlindungan bagi pendudukan [Israel] yang terus berlanjut, perampasan tanah ilegal dan pelanggaran sistemik terhadap hak asasi manusia Palestina."Awad menambahkan, "Kami mendorong pemerintahan Biden untuk memasukkan Hamas dalam negosiasi di masa depan. Ini adalah partai politik yang sah, dipilih oleh orang-orang Palestina. Tidak mungkin mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan Hamas."Dewan PCAP terdiri dari 15 orang Kristen Palestina Amerika yang mewakili tujuh denominasi. Pendukungnya mencerminkan basis yang lebih luas dari orang-orang Kristen AS dan mitra ekumenis dan antaragama.[IT/AR]