Kepala Departemen Keuangan AS Peringatkan 'Bencana Ekonomi' Akan Menjatuhkan Amerika Jika Debt Ceiling Deal Tidak Tercapai

Pyramid dollar

IslamTimes - Departemen Keuangan meminta langkah-langkah penghematan kas darurat bulan lalu untuk menghentikan Amerika Serikat dari default pada puluhan triliun dolar dalam utang federal, dengan Kongres gagal untuk memperpanjang penangguhan plafon utang sebelum berangkat untuk liburan enam minggu, dan Partai Republik menolak untuk menaikkannya setelah kembali ke Washington.

Menteri Keuangan Jannet Yellen telah memperingatkan bahwa kegagalan Kongres untuk menaikkan batas utang akan "menjerumuskan" AS ke dalam krisis keuangan."AS selalu membayar tagihannya tepat waktu, tetapi konsensus yang luar biasa di antara para ekonom dan pejabat Departemen Keuangan dari kedua belah pihak adalah bahwa kegagalan untuk menaikkan batas utang akan menghasilkan bencana ekonomi yang meluas," tulis Yellen dalam op-ed hari Minggu (19/9) di Jurnal Wall Street.“Dalam hitungan hari, jutaan orang Amerika bisa kekurangan uang tunai. Kita bisa melihat penundaan tak terbatas dalam pembayaran kritis dan hampir 50 juta manula dapat berhenti menerima cek Jaminan Sosial untuk sementara waktu. Pasukan bisa tidak dibayar. Jutaan keluarga yang mengandalkan kredit pajak anak bulanan dapat mengalami penundaan. Amerika, singkatnya, akan gagal memenuhi kewajibannya,” sekretaris itu memperingatkan.Yellen menekankan "tidak ada alasan yang sah untuk mengundang hasil seperti itu, tentu saja bukan tanggung jawab fiskal," dan mencatat bahwa "konsensus yang luar biasa di antara para ekonom dan pejabat Departemen Keuangan dari kedua belah pihak adalah bahwa gagal menaikkan batas utang akan menghasilkan bencana ekonomi yang meluas."Op-ed Yellen datang ketika tekanan meningkat pada Demokrat untuk melakukannya sendiri untuk memilih menaikkan plafon utang sebelum uang tunai habis - segera setelah Oktober - untuk melayani utang pemerintah federal yang ada.Partai Republik Kongres yang dipimpin oleh Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell telah berjanji tidak akan mendukung menaikkan batas, yang diduga karena rasa konservativisme fiskal.Plafon yang ada dipulihkan pada 1 Agustus – ketika utang AS mencapai sekitar $28,4 triliun (lebih dari 100 persen dari PDB).Pertikaian plafon utang terjadi setelah keputusan Kongres untuk memompa lebih dari $6 triliun uang tunai ke dalam ekonomi selama satu setengah tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Partai Republik dan Demokrat sekarang berselisih mengenai pengeluaran tambahan yang diusulkan – termasuk tagihan infrastruktur senilai $1,2 triliun dan kesepakatan anggaran 10 tahun senilai $3,5 miliar.Dems Dilaporkan Sedang Merenungkan Strategi untuk Meredakan Kebuntuan Batas Utang dengan GOP untuk Mencegah Penutupan PemerintahAnggota parlemen perlu meloloskan RUU pendanaan sementara darurat pada akhir bulan untuk menghindari penutupan pemerintah. Langkah tersebut, yang dikenal sebagai 'resolusi berkelanjutan' akan membantu menghindari penutupan pemerintah federal—skenario yang telah dialami AS sepuluh kali sejak 1980—termasuk penutupan 35 hari antara akhir 2018 dan awal 2019 di bawah Presiden Donald Trump.Kongres telah menaikkan pagu utang Amerika kira-kira 80 kali sejak tahun 1960-an, dengan utang federal dengan cepat mendekati $29 triliun, dan total kewajiban – termasuk utang federal ditambah kewajiban publik dan swasta lainnya – berjumlah lebih dari $85 triliun, atau lebih dari empat kali PDB AS. ' [IT/r]