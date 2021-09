Kongres AS Menyetujui Pendanaan untuk Iron Dome Entitas Zionis

US Senate.jpg

IslamTimes - Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis (23/9) menyetujui $ 1 miliar dalam pendanaan tambahan untuk sistem pertahanan Iron Dome entitas Zionis setelah berhari-hari kontroversi seputar dorongan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan RUU tersebut dengan suara 420 berbanding sembilan, membuka jalan bagi peningkatan yang signifikan dalam dukungan AS untuk sistem tersebut.RUU itu sekarang akan dibawa ke Senat, di mana RUU itu diharapkan disahkan dengan mudah sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden, yang telah memberi isyarat dukungan untuk bantuan tambahan.Langkah itu dilakukan di tengah perdebatan yang semakin intensif tentang dukungan AS untuk entitas Zionis dan karena semakin banyak suara progresif di Kongres yang meminta Biden untuk mengkondisikan bantuan AS ke Zionis Israel dalam catatan hak asasi manusia negara itu.Awal pekan ini, penyertaan – dan pengecualian selanjutnya – pendanaan Iron Dome dari RUU yang berbeda menciptakan kegemparan di Washington.Ketentuan $ 1 miliar pertama kali muncul pada Selasa (21/9) pagi dalam undang-undang DPR yang diusulkan yang bertujuan menyediakan dana darurat jangka pendek bagi pemerintah AS untuk menghindari penutupan.Tetapi pada sore hari, itu telah dihapus tanpa penjelasan.Mengomentari langkah tersebut, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berterima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat “atas dukungan luar biasa mereka terhadap Israel dan komitmen mereka terhadap keamanannya.”Menteri Luar Negeri Yair Lapid juga mengeluarkan pernyataan terima kasih kepada anggota DPR AS yang mendukung RUU tersebut.Selama debat RUU pada hari Kamis (23/9), Perwakilan Demokrat Rashida Tlaib berbicara menentang pendanaan tersebut."Saya tidak akan mendukung upaya untuk mengaktifkan dan mendukung kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan," kata anggota parlemen itu.“Kita tidak bisa hanya berbicara tentang kebutuhan orang Israel akan keamanan pada saat orang Palestina hidup di bawah sistem apartheid yang kejam.”Setelah sambutannya, Demokrat Ted Deutch dari Florida berdiri dan menuduh Tlaib "anti-Semitisme."[IT/r]