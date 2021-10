Senat AS dengan Aneh Memuji Hakim yang Menyelidiki Ledakan Beirut di Tengah Pengaduan yang Dilayangkan terhadapnya atas Kecurigaan yang Sah

Beirut Port, after blast.png

IslamTimes - Komite Senat AS untuk Urusan Luar Negeri memuji, dalam sebuah pernyataan, hakim Lebanon yang menyelidiki ledakan Pelabuhan Beirut, menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk melindunginya.

Pernyataan itu memuji integritas hakim, menambahkan bahwa dia telah melayani negaranya selama lebih dari satu dekade.Pernyataan Senat AS di tengah tuntutan hukum yang diajukan terhadap kecurigaan yang sah sehubungan dengan desakannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan sesuai dengan standar yang tidak jelas.Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat telah menolak untuk memberi Lebanon citra satelit ledakan Beirut.Apalagi sikap AS selalu bertentangan dengan kepentingan nasional Lebanon.Jadi, apakah pernyataan Senat AS itu menguntungkan Hakim Bitar atau memperkuat tuntutan hukum yang diajukan kepadanya?Pada 4 Agustus 2020, ledakan dahsyat mengguncang Pelabuhan Beirut, menewaskan sekitar 196 warga dan melukai lebih dari 6000 lainnya.Ledakan itu juga menyebabkan banyak kerusakan di ibu kota dan daerah sekitarnya.[IT/r]