Utusan AS untuk Afghanistan Khalilzad Mundur

Zalmay Khalilzad, the US envoy for Afghanistan, and Mullah Abdul Ghani Baradar, the chief Taliban negotiator, in Qatar.jpg

IslamTimes - Utusan utama Washington untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad telah mengundurkan diri dari jabatannya, kata Departemen Luar Negeri, di tengah meningkatnya laporan bahwa departemen tersebut akan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap evakuasi yang tergesa-gesa dan kacau dari Kabul.

Pengunduran diri Khalilzad diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada hari Senin (18/10), mencatat bahwa ia akan segera digantikan oleh wakilnya Thomas West, peninggalan dari pemerintahan Barack Obama."Saya berterima kasih kepada Duta Besar Khalilzad atas pelayanannya dan menyambut Perwakilan Khusus Barat untuk peran itu," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa utusan baru, yang sebelumnya bertugas di tim keamanan nasional Obama, sekarang akan "memimpin upaya diplomatik" dengan pejabat baru Afghanistan. pemerintahan yang dipimpin Taliban.Sekretaris tidak memberikan alasan keputusan Khalilzad untuk meninggalkan jabatannya.Seorang Donald Trump yang ditunjuk dengan hubungan panjang dengan kelompok-kelompok neokonservatif hawkish akan kembali ke era Bush Jr. dan seterusnya, mantan utusan yang sekarang menjabat sebagai point-man dalam negosiasi AS dengan Taliban menjelang keluarnya Washington dari Afghanistan, membantu untuk mengakhiri menjadi perang terpanjang dalam sejarah Amerika.Tumbuh di Kabul sebelum menghabiskan waktu di Amerika Serikat sebagai mahasiswa pertukaran asing dan kemudian mendapatkan gelar doktor dari Universitas Chicago, Khalilzad memainkan peran utama dalam menandatangani kesepakatan Doha Februari 2020 yang mengikat pasukan AS untuk penarikan penuh.Dalam surat pengunduran diri tertanggal 18 Oktober dan diperoleh oleh beberapa media, Khalilzad mencatat bahwa AS sekarang "memasuki fase baru" dalam kebijakan Afghanistannya, dengan mengatakan ia dibawa ke pemerintahan Trump "setelah keputusan telah dibuat untuk secara substansial mengurangi atau mengakhiri beban militer dan ekonomi dari keterlibatan Afghanistan di AS.”Ini, katanya, dimaksudkan untuk membebaskan sumber daya “untuk prioritas vital, termasuk kebutuhan domestik dan tantangan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan China.”[IT/r]