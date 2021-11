Menlu Taliban Meminta Kongres AS Untuk Mencairkan Aset Afghanistan

IslamTimes- Pemerintah sementara Taliban pada hari Rabu menulis surat terbuka kepada anggota Kongres AS, mendesak mereka untuk mengambil "langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung" di negara yang dilanda perang itu, kata Anadolu Agency.

Dalam sebuah surat terbuka, penjabat menteri luar negeri Afghanistan telah meminta Kongres AS untuk mencairkan aset Bank Sentral Afghanistan dan mencabut sanksi.Surat itu, yang ditandatangani oleh pejabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, mengatakan langkah-langkah seperti itu akan membuka pintu bagi hubungan di masa depan, mencairkan aset Bank Sentral Afghanistan dan mencabut sanksi.Lebih dari $9 miliar aset asing Afghanistan telah dibekukan oleh AS setelah Taliban mendapatkan kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus menyusul penarikan penuh pasukan asing dari negara itu.cukup mengejutkan bahwa dengan pengumuman pemerintahan baru, administrasi AS menjatuhkan sanksi pada aset bank sentral kami.Sejak penandatanganan Perjanjian Doha, dia mengatakan pemerintah sementara Taliban "tidak lagi menemukan diri kita dalam konflik langsung satu sama lain dan kita juga bukan oposisi militer, logika apa yang mungkin ada di balik pembekuan aset kita?"Pemerintah sementara, kata Muttaqi, memiliki "keyakinan bahwa pembekuan aset Afghanistan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, juga bukan permintaan rakyat Amerika, oleh karena itu pemerintah Anda harus mencairkan modal kami."(IT/TGM)