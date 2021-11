Iran: Dunia Tidak Pernah Melupakan Pelanggaran terhadap HAM Masyarakat Adat Kanada

IslamTimes - Deputi Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Zahra Ershadi mengutuk resolusi hak asasi manusia yang tercemar secara politik yang dirancang oleh Kanada terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa dunia tidak akan melupakan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk asli Kanada.

Ershadi membuat pernyataan, berbicara kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB (UNGA) di New York pada 17 November.“Draf resolusi yang bias dan non-konstruktif, di mana komite ketiga akan mengambil tindakan, adalah langkah politik yang tidak tulus dan tidak dapat dipertahankan. Penuh dengan kesalahan faktual, rancangan resolusi menandai distorsi selektif dan politis dari realitas di lapangan dan membuka kedok kebijakan permusuhan yang disengaja untuk menghasut Iranofobia. Seperti resolusi khusus negara lainnya di bawah item agenda ini, Iran dengan jelas menolak rancangan resolusi ini sejak pertama kali diperkenalkan," katanya.“Pemeriksaan daftar sponsor utama rancangan resolusi – yaitu Kanada, Amerika Serikat, rezim pembunuh anak-anak Zionis Israel dan negara-negara Barat tertentu – mengungkap fakta bahwa para pendukung utama rasisme, pendudukan, dan mereka yang berada di balik pembunuhan keji terhadap masyarakat adat telah berkumpul untuk menguliahi orang lain tentang hak asasi manusia.""Barat mungkin memilih diam atas kejahatan mengerikan Kanada, tetapi sejarah tidak akan pernah melupakan bahwa di bidang yang disebut kebebasan, ribuan anak pribumi dilecehkan secara seksual, dibunuh dan dibuang di kuburan massal," tambah Ershadi."Amerika Serikat juga telah mendapatkan tempatnya dalam buku-buku sejarah, karena serangan sistematis terhadap orang-orang keturunan Afrika, Muslim dan Asia-Amerika terus berlanjut tanpa akhir.Polisi AS bahkan telah mengambil langkah maju dan mencekik orang Afrika-Amerika di siang hari bolong. ."Menanyakan bagaimana rancangan resolusi itu dapat dianggap serius ketika rezim pembunuh anak-anak Zionis Israel terus melakukan semua kejahatan internasional inti," utusan Iran itu berkata, "Masyarakat internasional harus meminta pertanggungjawaban rezim Zionis Israel karena menumpahkan darah rakyat Palestina yang tak terhitung jumlahnya.""Dalam upaya untuk menutupi kampanye genosida yang kejam, Kanada telah berkolusi dengan Pelapor Khusus tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Republik Islam Iran dan mengundangnya ke sebuah sesi untuk mendukung tuduhan tak berdasar dan lobi melawan Negaraku. Ini mengingatkan kita pada pepatah Iran yang terkenal tentang tipu daya rubah, yang mengatakan: Mereka bertanya kepada rubah siapa saksimu? Dia berkata, ekorku. Pepatah berlaku untuk orang yang membawa tanggungannya sendiri sebagai bukti untuk bersaksi di mendukungnya. FAKTA, seorang pelaku tidak dapat memanggil seorang yang terlibat sebagai saksi di pengadilan."“Mayoritas Negara Anggota telah berulang kali menolak manipulasi hak asasi manusia untuk tujuan politik, dan telah menekankan pentingnya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di semua negara melalui dialog konstruktif, keterlibatan dan kerja sama. Sayangnya, dalam banyak kasus prinsip-prinsip ini tidak ditegakkan, dan mekanisme penting ini sebagian besar gagal memenuhi tugasnya," kata Irsyadi.Dia mencatat bahwa Iran telah berulang kali menyerukan untuk terlibat dalam dialog yang terhormat dan adil untuk memahami fakta-fakta yang tak terhindarkan di bidang tersebut,” dan menambahkan, "Upaya kami sayangnya jatuh di telinga tuli karena cosponsor tampaknya lebih tertarik untuk mencetak poin politik dengan instrumentalisasi hak asasi manusia. Selain itu, Pemerintah Iran telah melakukan semua upaya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk lebih memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah saya juga memenuhi kewajibannya dalam kerangka mekanisme hak asasi manusia PBB, termasuk Tinjauan Berkala Universal.""Iran selalu menunjukkan tekad dan kemauannya untuk berkontribusi pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Negara-negara Anggota serta mekanisme hak asasi manusia PBB. Kami akan terus melakukannya terlepas dari semua kedengkian."“Mengingat hal tersebut di atas, tidak perlu untuk menegaskan kembali fakta bahwa rancangan resolusi tentang Iran tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya ingin meminta rekaman suara pada rancangan resolusi L.28, dengan harapan yang tulus bahwa perwakilan di sini hari ini akan memilih jalan yang benar dengan mengatakan tidak. Sudah waktunya untuk menyatakan keberatan kami yang kuat kepada para pejuang hak asasi manusia yang sangat jauh yang sangat ingin membelenggu Negara-negara berdaulat lainnya melalui gangguan, akal-akalan, penipuan, dan informasi yang salah," dia menyimpulkan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh juga mengutuk mosi pemerintah Kanada untuk merancang resolusi hak asasi manusia terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa itu termasuk tuduhan tak berdasar yang berulang.Dia menekankan bahwa resolusi hak asasi manusia seperti itu terhadap Iran adalah pengulangan tuduhan tak berdasar berdasarkan informasi palsu dan generalisasi yang tidak jujur.Iran mengutuk langkah Pemerintah Kanada dan para pendiri resolusi ini, kata Khatibzadeh, seraya menambahkan bahwa ini adalah contoh nyata penyalahgunaan nilai-nilai hak asasi manusia yang transenden untuk mencapai motif politik picik, dan hal itu tidak memiliki efek hukum.Diplomat senior Iran meminta pihak berwenang Kanada untuk bekerja meningkatkan tindakan tidak manusiawi domestik dan internasional mereka. Mengatakan bahwa pejabat Kanada harus menghentikan kebijakan sistematis rezim genosida terhadap penduduk asli Kanada, dia menambahkan bahwa mereka juga harus bertanggung jawab atas keterlibatan dalam kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina.Sekelompok negara pada bulan Oktober meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) untuk terus menangani pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat adat di Kanada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendorong pemerintah Kanada memperbaiki kesalahannya.Menyampaikan pernyataan bersama atas nama sekelompok negara yang berpikiran sama pada sesi ke-48 UNHRC yang sedang berlangsung, Jiang Duan, menteri Kantor Misi Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, mengatakan kepada Dewan bahwa Kanada telah lama waktu mengejar kebijakan pembersihan etnis dan genosida budaya terhadap masyarakat adat.Dari tahun 1830-an hingga 1990-an, kata Jiang, diperkirakan 150.000 anak-anak pribumi diambil paksa dari orang tua mereka dan dikirim ke sekolah-sekolah tempat tinggal di negara itu."Anak-anak pribumi ini hidup dalam kondisi yang keras dan menderita kekurangan gizi, banyak yang menjadi korban kerja paksa, pelecehan dan pemerkosaan. Beberapa bahkan menjadi eksperimen medis yang hidup melawan kemanusiaan. Sedikitnya 4.000 anak pribumi di sekolah-sekolah perumahan meninggal karena kematian yang tidak wajar," kata pernyataan bersama itu. .Pernyataan bersama itu mengatakan bahwa lebih dari 600 komunitas adat dipisahkan oleh pemerintah Kanada dalam 3.000 "reservasi" kecil dan tersebar tanpa infrastruktur yang memadai, kesempatan kerja, bahkan air minum yang aman, dengan alasan bahwa Kanada telah terus-menerus memusnahkan bahasa dan budaya penduduk asli..Pernyataan bersama itu juga mengatakan kepada Dewan bahwa masyarakat adat telah lama mengalami diskriminasi sistemik dalam masyarakat, dan bahwa kondisi kehidupan masyarakat adat di Kanada memburuk."Kebijakan genosida terhadap masyarakat adat telah menjadi salah satu akar penyebab ketidaksetaraan sistemik, rasisme dan diskriminasi rasial di Kanada saat ini," kata pernyataan itu.[IT/r]