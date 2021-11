Menlu Iran: Sikap AS yang Bertentangan adalah Sebuah Hambatan Utama dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan “perilaku kontradiktif” Amerika Serikat, yang ditandai dengan keinginan untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 dan sambil memperluas sanksi terhadap Iran, merupakan hambatan utama bagi pembicaraan Wina yang bertujuan menempatkan setuju kembali ke jalurnya.

Dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Swiss, Ignazio Cassis, pada hari Selasa (23/11), Amir-Abdollahian mengatakan Iran “siap dan serius untuk mencapai kesepakatan yang baik dan segera” dalam pembicaraan yang akan dimulai di Wina, Austria pada 29 November, “tetapi pada pada saat yang sama tidak mempercayai perilaku AS.”“Di satu sisi, AS berpura-pura tertarik untuk kembali ke JCPOA, tetapi di sisi lain, AS telah menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan Iran dalam dua tahap selama beberapa minggu terakhir.Perilaku kontradiktif Amerika adalah salah satu hambatan utama negosiasi,” tambahnya, mengacu pada kesepakatan nuklir dengan akronim nama resminya, Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Diplomat top Iran itu juga menekankan bahwa Republik Islam akan menilai AS berdasarkan perilakunya.Utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — diperkirakan akan mengadakan diskusi putaran ketujuh di Wina pada 29 November.bahwa kunjungan baru-baru ini oleh Presiden Dewan Nasional Swiss Andreas Aebi ke Iran menandai titik balik dalam hubungan parlementer bilateral.[IT/r]