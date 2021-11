Rusia Akan Tingkatkan Militer dalam Menghadapi Peningkatan Aktivitas NATO

IslamTimes - Rusia mengatakan perlu lebih mengembangkan angkatan bersenjata negara itu dalam menghadapi “peningkatan aktivitas NATO,” di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Ukraina selama berminggu-minggu.

“Situasi militer dan politik yang sulit di dunia dan meningkatnya aktivitas negara-negara NATO di dekat perbatasan Rusia membutuhkan pengembangan kualitas angkatan bersenjata lebih lanjut,” kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Rabu (24/11).Shoigu mengatakan di antara prioritas angkatan bersenjata negara itu adalah “meningkatkan efektivitas mereka, menjaga kesiapan tempur pasukan nuklir dan memperkuat potensi kekuatan pencegah non-nuklir.”Menteri pertahanan mengatakan dalam sambutan terpisah pada hari Selasa bahwa militer telah mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas pembom strategis AS, yang katanya telah melakukan 30 penerbangan dekat dengan Rusia bulan ini.Menurutnya, pembom strategis AS “mempraktikkan opsi menggunakan senjata nuklir melawan Rusia hampir secara bersamaan dari arah Barat dan Timur.”Penerbangan pembom AS di dekat perbatasan timur Rusia terjadi pada saat ketegangan tinggi antara Washington dan Moskow terkait Ukraina.Kiev dan Washington menuduh Moskow merencanakan serangan di perbatasan selatannya, tuduhan yang dibantah Rusia sebagai "tidak masuk akal."Rusia juga menuduh Amerika Serikat, NATO, dan Ukraina berperilaku provokatif dan tidak bertanggung jawab, di tengah pembangunan militer Kiev di dekat perbatasan dengan Rusia.[IT/r]