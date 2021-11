Rusia Kecam AS karena Ancam Eskalasi Diplomatik dengan Iran di IAEA Bulan Depan

IslamTimes - Rusia telah mengecam Amerika Serikat atas ancaman untuk menghadapi Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bulan depan kecuali jika Republik Islam meningkatkan apa yang disebut Washington kerjasama dengan pengawas nuklir PBB.

Duta Besar Rusia untuk IAEA Mikhail Ulyanov memperingatkan pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari China pada hari Jumat (26/11) bahwa Washington mengancam eskalasi diplomatik akan berisiko merusak pembicaraan yang lebih luas mengenai kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).AS pada hari Kamis (25/11) mengancam bahwa jika Iran tidak memberikan jalan pada setidaknya satu dari beberapa konflik dengan IAEA, terutama apa yang diklaim sebagai penolakan Tehran untuk mengizinkan badan tersebut memasang kembali kamera di sebuah bengkel setelah serangan pada bulan Juni, Washington akan menghadapi Tehran di pengawas pada bulan Desember.“Saya tidak menyambut pernyataan khusus delegasi AS ini (di IAEA). Itu tidak membantu," kata Ulyanov pada hari Jumat (26/11).“AS tidak bernegosiasi dengan Iran untuk waktu yang sangat lama dan lupa bahwa Iran tidak melakukan apa pun di bawah tekanan. Jika mereka di bawah tekanan, mereka melawan, ”katanya lebih lanjut.Terlepas dari laporan berulang-ulang oleh IAEA yang menyatakan kepatuhan penuh Iran terhadap kesepakatan itu, mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraktualnya jika tidak dipatuhi oleh penandatangan lain, dan melepaskan beberapa pembatasan yang dikenakan pada nuklirnya. program energi.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi telah menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan beberapa sanksi sebagai alat tekanan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum membalikkan langkah-langkah perbaikannya.Utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — diperkirakan akan mengadakan diskusi putaran ketujuh di Wina pada hari Senin (29/11).[IT/r]