Trump Ingin Menjaga Pangkalan Bagram Di Bawah Kontrol AS Setelah Penarikan Afghanistan 'Karena China'

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ketika merencanakan penarikan militer dari Afghanistan, dia bermaksud untuk menjaga Pangkalan Udara Bagram yang besar di bawah kendali AS karena letaknya yang dekat dengan fasilitas nuklir China.

"Saya akan meninggalkan [Afghanistan], 21 tahun - itu sudah cukup. Dan saya menurunkannya menjadi 2.500 tentara dan saya akan mempertahankan Bagram karena China, bukan karena Afghanistan. Karena mereka berjarak satu jam dari mereka. gangguan nuklir, karena itulah tepatnya, di situlah mereka membuat [senjata] nuklir mereka", kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News.Mantan presiden AS itu percaya bahwa sekarang setelah Bagram berada di luar kendali AS, China tertarik untuk mengambil alih pangkalan udara tersebut.Trump mencatat bahwa cara penggantinya Joe Biden menyelesaikan penarikan pasukan AS dari Afghanistan adalah "satu-satunya momen paling memalukan dalam sejarah [AS]".Dia menambahkan bahwa dia berencana untuk mengebom semua pangkalan lain di Afghanistan, sehingga tidak dapat digunakan setelah penarikan AS.Mantan presiden secara khusus mengkritik Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley yang dia sebut dengan alasan bahwa akan jauh lebih murah untuk meninggalkan peralatan militer di Afghanistan selama penarikan daripada mengambilnya."Dia membuat satu pernyataan yang saya tahu adalah pernyataan yang mengerikan. Dia berkata, 'Pak, lebih murah meninggalkan peralatan daripada mengambilnya ... Kami memiliki pesawat yang harganya $98 juta", kata Trump.Trump juga mengecam mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, menyebutnya "penjahat" karena diduga mencoba menyelundupkan lebih banyak uang ke luar negeri daripada yang bisa dibawa pesawat ketika dia melarikan diri.Trump sebelumnya mengecam cara pemerintahan Biden menangani penarikan pasukan dan upaya evakuasi, dan menawarkan pandangannya tentang bagaimana masalah itu seharusnya ditangani untuk meminimalkan kekacauan: "Pertama Anda membawa keluar semua warga Amerika. Kemudian Anda mengeluarkan SEMUA peralatan. Kemudian Anda mengebom pangkalan menjadi berkeping-keping - DAN KEMUDIAN ANDA MEMBAWA MILITER. Anda tidak melakukannya dalam urutan terbalik seperti yang dilakukan Biden dan Jenderal kami yang terbangun. . Tidak ada kekacauan, tidak ada kematian – mereka bahkan tidak akan tahu kita pergi!"Pada awal Juli, Amerika meninggalkan Pangkalan Udara Bagram di tengah malam tanpa pamit setelah hampir 20 tahun.Pejabat militer Afghanistan mengatakan mereka melakukannya secara rahasia, mematikan listrik dan meninggalkan fasilitas untuk penjarah untuk mengais sebelum pasukan Afghanistan dapat menguasai pangkalan itu lagi.Sementara Afghanistan mengatakan bahwa Amerika tidak pernah berkonsultasi dengan mereka sebelum meninggalkan pangkalan, Juru Bicara Pentagon John Kirby mengklaim bahwa penarikan tidak dilakukan "dalam semacam selubung kerahasiaan", tetapi waktu yang tepat dari keberangkatan pasukan tidak dibagikan sebelumnya. dengan pejabat Afghanistan karena masalah keamanan.Bagram, yang terletak sekitar 60 km dari Kabul, kemudian direbut oleh Taliban*, yang juga membebaskan ribuan narapidana – baik sesama pemberontak maupun teroris Daesh.Pada 15 Agustus, Taliban memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul.Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara itu untuk mencegah apa yang dia gambarkan sebagai pertumpahan darah jika gerilyawan harus berjuang untuk kota itu.Sebagian besar negara telah mengurangi atau mengevakuasi misi diplomatik mereka di Kabul.[IT/r]