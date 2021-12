Pentagon: Serangan AS Mungkin Telah Membunuh Warga Sipil di Suriah

IslamTimes - Militer AS mengatakan akan membuka penyelidikan terhadap kemungkinan korban sipil yang ditimbulkan dalam serangan pesawat nir awak baru-baru ini di Suriah, dengan pejabat Pentagon mengklaim serangan itu dimaksudkan untuk menargetkan "pemimpin senior al-Qaeda."

Komando Pusat AS, yang mengawasi operasi militer di sekitar Timur Tengah, mengumumkan penyelidikan yang akan datang pada hari Jumat (3/12), beberapa jam setelah pesawat tak berawak MQ-9 Reaper Amerika mengebom lokasi yang tidak ditentukan di provinsi Idlib dalam apa yang CENTCOM katakan sebagai "serangan presisi."“Kami membenci hilangnya nyawa tak berdosa dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya. Kemungkinan korban sipil segera dilaporkan sendiri ke Komando Pusat AS," kata juru bicara CENTCOM Kapten Bill Urban dalam sebuah pernyataan yang diperoleh CNN.Misi pesawat nir awak hari Jumat mengikuti serangan lain di Idlib pada bulan September, yang juga diduga telah membunuh seorang operasi teroris top. Militer mengklaim tidak ada warga sipil yang tewas dalam serangan itu. Penggunaan kekuatan udara AS di negara itu telah melambat dalam beberapa tahun terakhir – setidaknya dalam hal apa yang bersedia diakui oleh Pentagon secara publik.Bulan lalu, investigasi New York Times menunjukkan serangan udara Amerika sebelumnya pada Maret 2019 menghantam "kerumunan besar wanita dan anak-anak yang berkerumun di tepi sungai" di dekat kota Baghuz, dan mungkin telah mengakibatkan insiden korban sipil terbesar Pentagon di Suriah. Setelah penyelidikan Times, CENTCOM dengan enggan mengakui bahwa itu mungkin telah membunuh hingga 80 orang, termasuk beberapa warga sipil, meskipun masih berpendapat bahwa wanita dan anak-anak yang terbunuh mungkin telah bekerja atas nama Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ kelompok teroris ISIL”] pada saat mereka dibom.Serangan Amerika lainnya di Kabul, Afghanistan selama musim panas – di antara operasi tempur AS terakhir dalam perang 20 tahun di negara itu – kemudian ditemukan telah menewaskan 10 warga sipil, termasuk delapan anak-anak. Sementara Departemen Pertahanan awalnya menganggap serangan itu sukses, kemudian mengakui kematian yang tidak bersalah, dalam kasus itu juga setelah penyelidikan Times. [IT/r]