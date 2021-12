IslamTimes - Tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat sangat menghancurkan orang Amerika sehari-hari, seorang ahli telah memperingatkan, menyerukan agar kenaikan harga dikendalikan.

Gilbert Garcia, Managing Partner Garcia Hamilton & Associates di Houston, mengatakan bank sentral AS perlu segera mengendalikan kenaikan tingkat inflasi dengan menaikkan suku bunga."Saya berharap kita akan menghentikan kata 'sementara,'" Garcia mengatakan kepada CNBC Financial Advisor Summit pada hari Rabu (8/12), berbicara tentang prediksi bahwa kenaikan harga baru-baru ini bersifat sementara."Inflasi berjalan pada 6%, mungkin lebih dari 6%, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya," tambahnya. "Cukup jelas bahwa itu lebih lama dari sementara dan jauh lebih panas dari target inflasi mereka."Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Federal Reserve harus menaikkan suku bunga, mencatat bahwa pemerintah saat ini mempertahankannya "secara artifisial rendah."Pekan lalu, Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell dan Menteri Keuangan Janet Yellen mengakui bahwa inflasi yang tinggi meningkat lebih tinggi dan bertahan lebih lama dari yang mereka harapkan."Inflasi lebih persisten dan lebih tinggi dari yang kami perkirakan," kata Powell pada sidang di depan Komite Jasa Keuangan DPR pada 1 Desember.“Kami memahami permintaan akan kuat,” kata Powell. “Kami tidak memahami masalah signifikan dari sisi pasokan.”Bank sentral telah menyarankan bahwa itu bisa menaikkan suku lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan lonjakan pertama berpotensi datang pada awal musim semi ini. Sejak pandemi melanda AS pada Maret 2020, tingkat suku bunga mendekati nol.Kenaikan harga paling merugikan mereka yang paling tidak mampu, kata Garcia. “Setiap hari orang Amerika mengalami masa yang sangat sulit dengan inflasi makanan, yang berjalan sangat dekat dengan 30% dan 40%.”"Inflasi 6% ini menghancurkan," kata Garcia. “Kita harus mengembalikan inflasi itu ke tingkat yang lebih normal dan terkendali.”Ada kenaikan tajam harga untuk berbagai barang konsumsi tahun ini karena produsen, perusahaan pengiriman, pemasok, dan pengecer kesulitan memenuhi permintaan di tengah ladang ranjau kendala terkait pandemi. [IT/r]