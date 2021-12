Gesek dengan Arab Saudi, Dewan Kota Washington Beri Nama Jalan 'Jamal Khashoggi' Di Depan Kedutaan

Jamal Khashoggi Street In Front Of Saudi Embassy.jpg

IslamTimes - Dalam teguran tajam kepada salah satu sekutu tertua Amerika Serikat di Timur Tengah, Dewan Kota di Washington, D.C., telah mengesahkan RUU yang mengganti nama jalan di depan Kedutaan Besar Saudi setelah jurnalis yang terbunuh Jamal Khashoggi.

Khashoggi dibunuh secara brutal di dalam Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 oleh tim pembunuh Saudi yang menurut komunitas intelijen AS dikirim oleh putra mahkota dan penguasa de facto negara itu, Mohammed bin Salman, yang sering disebut sebagai MBS.Gagasan di balik RUU tersebut, yang disahkan dengan suara bulat pada hari Senin (6/12), adalah untuk mengingatkan dunia akan bahaya yang dihadapi oleh jurnalis di seluruh dunia dan bahwa pers yang bebas adalah “fundamental bagi demokrasi kita,” menurut sponsor utamanya, anggota Dewan Brooke Pinto. .Penggantian nama blok di depan kedutaan "Jamal Khashoggi Way" akan mempermalukan dan mempermalukan diplomat Saudi secara permanen - dan semua yang mengunjungi mereka atas pembunuhan yang diperintahkan pemerintah yang arsiteknya masih belum dihukum.“Jamal Khashoggi Way akan menjadi pengingat harian bagi Kedutaan Besar Saudi dan pemerintah Saudi bahwa Jamal Khashoggi dan warisannya sama kuatnya dalam kematian seperti dalam kehidupan, dan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang dia berikan untuk hidupnya yang hilang dalam huruf-huruf yang mengeja namanya dan dalam tanda itu tepat di seberang jalan,” kata Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang, sebuah organisasi hak asasi manusia yang didirikan oleh Khashoggi empat bulan sebelum pembunuhannya.Proposal Pinto ditampilkan musim panas lalu di akhir podcast delapan bagian Yahoo News “Conspiracyland”, “The Secret Lives and Brutal Death of Jamal Khashoggi.” Serial tersebut, berdasarkan wawancara eksklusif dan dokumen yang baru digali, meneliti bagaimana jurnalis tersebut berevolusi dari juru bicara lama rezim Saudi menjadi kritikus yang berapi-api terhadap penguasa otoriter negaranya, MBS, dan bagaimana Gedung Putih Trump membantu menutupi pembunuhannya.[IT/r]