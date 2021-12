Laporan: Bertentangan dengan Klaim AS, Washington Tidak Mengizinkan Mesir Memasok Gas ke Lebanon untuk Menghasilkan Tenaga Listrik

IslamTimes - Beberapa Jam setelah Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyelesaikan pidato Asyura pada 18 Agustus 2021, di mana beliau mengumumkan bahwa Partai (hezbollah) akan mengimpor bahan bakar Iran, duta besar AS untuk Lebanon, Dorothy Shea, mengatakan bahwa pemerintahannya akan menyetujui kesepakatan yang menurutnya Mesir menyediakan gas untuk Lebanon.

Sejak pengumuman itu, pemerintah AS dan boneka politik serta medianya di Lebanon telah mengintensifkan propaganda mereka bahwa Washington siap membantu Lebanon untuk menyelamatkannya dari krisis ekonomi dan kekuasaan yang sedang berlangsung.Setelah empat bulan dan dalam sebuah wawancara dengan OTV Channel, Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Mesir Tariq Al-Mulla mengungkapkan bahwa pemerintah AS belum memberikan persetujuan akhir kepada Kairo untuk mulai memompa gas ke Lebanon melalui Yordania dan Suriah.Pernyataan Al-Mulla tidak mengejutkan karena pemerintah AS tidak pernah membantu Lebanon untuk mengatasi tantangannya. Ini mewajibkan pihak-pihak Lebanon yang bertaruh pada bantuan AS untuk mengubah sikap mereka dan mulai mengandalkan keinginan nasional untuk menyelamatkan negara. [IT/r]