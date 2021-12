Julia Kassem: Umpan Meriam Daesh untuk Pendudukan AS di Asia Barat

IslamTimes - Julia Kassem, komentator politik, mengatakan misi Daesh di Suriah, Irak dan Afghanistan adalah untuk mengacaukan negara-negara bagian untuk membuka jalan bagi kehadiran militer AS di wilayah tersebut.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan FNA, Kassem mengatakan, “Misi Daesh di Irak dan Suriah adalah untuk menggelar dan memungkinkan pendudukan AS di Levant (Suriah)… Pendudukan kembali Afghanistan oleh Daesh bertujuan untuk menghasut kekacauan murni… Tujuan konstan dari keputusan kelas AS untuk mengumpulkan keuntungan perang dan pemeliharaan hegemoni AS.”Julia Maher Kassem adalah seorang analis, penulis, dan komentator politik yang berbasis di Beirut. Karya-karyanya telah muncul di al-Mayadin, al-Akhbar, Mirat al-Jazira, Counterpunch, dan di tempat lain.Berikut teks wawancara selengkapnya:T: Apa misi atau tujuan Daesh di Levant (Suriah) dan Afghanistan?J: Daesh pasca 2014, seperti yang dilakukan al-Qaeda di masa lalu, telah menjadi umpan meriam yang berguna untuk melancarkan pendudukan AS yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Misi Daesh di Irak dan Suriah adalah untuk menggelar dan memungkinkan pendudukan AS di Levant (Suriah) dan memusuhi Hizbullah dan Iran serta menabur sektarianisme yang kacau di Irak. Tujuan menduduki kembali wilayah tersebut, tentu saja, pada akhirnya ditujukan pada ekstraksi sumber daya; pasukan Kurdi SDF yang AS lebih nyaman mengumumkan dukungan mereka setelah tahun 2015, diizinkan untuk merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut. Apakah itu SDF atau Daesh yang menguasai timur laut Suriah tidak terlalu menjadi masalah karena minyak dijual ke Turki oleh Daesh, AS oleh SDF, dan Zionis Israel.Pendudukan kembali Afghanistan oleh Daesh bertujuan untuk menghasut kekacauan murni dan, setelah China dan Iran berhasil memberantas terorisme di dalam perbatasan mereka, menyebabkan limpahan teror Daesh ke wilayah mereka.T: Kami melihat AS membuat kesepakatan dengan Taliban untuk menarik pasukannya dari Afghanistan pada September 2021; pada saat yang sama, Washington memberi makan Daesh Afghanistan dengan sisa senjatanya. Bagaimana Anda menemukan tujuan AS dalam mendukung Daesh?J: Untuk melanggengkan teror yang bertepatan dengan penarikan AS. AS membekukan $9,5 miliar aset yang dimilikinya dari bank sentral Afghanistan, mengemas tentara proksinya, dan dengan sengaja memfermentasi alasan untuk perang saudara dan ketidakstabilan di jalannya dengan memungkinkan pertumbuhan Daesh di tempatnya.T: Bagaimana Anda menemukan kebijakan pemerintahan Republik dan Demokrat AS tentang Daesh?J: Strategi perang Biden jauh lebih implisit dan mencakup pembiayaan upaya pendudukan kembali melalui kedok bantuan asing dan LSM. Trump ingin memotong “bantuan luar negeri” sambil secara terang-terangan mendanai penjualan senjata kepada sekutu di [P]GCC dan Mesir dan menjatuhkan sanksi pada musuh-musuh AS. Biden mempertahankan sanksi, tetapi strategi pemerintahannya cenderung ke arah pendekatan perang hibrida untuk mempertahankan sanksi era Trump dan menjatuhkan bom - segera setelah menjabat, dia mengebom Suriah - dengan pendekatan informasi, ekonomi, dan perang lunak. Inilah yang dimaksud Partai Demokrat ketika mengklaim telah surut dari “boot on the ground” yang hanya merupakan pergeseran strategi yang masih tersalurkan pada tujuan yang sama.Demokrat dan Republik tidak harus benar-benar berbeda dalam kebijakan perang mereka, tetapi menanggapi secara berurutan strategi yang diperlukan oleh kerugian mereka di lapangan, tujuan konstan kelas penguasa AS untuk mengumpulkan keuntungan perang dan pemeliharaan hegemoni AS, tujuan lama yang memiliki dukungan bipartisan lengkap. [IT/r]