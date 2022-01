Sekilas Perjalanan Jenderal Suleimani, Dari Lahir Sampai Mati Syahid

IslamTimes - Pada 11 Maret 1957, Qassem Suleimani lahir di kota Rabor, provinsi Kerman Iran. Dia keturunan dari keluarga suku yang dulunya bekerja di pertanian.

Jenderal Suleimani berkontribusi secara efektif pada kegiatan Revolusi Islam sebelum muncul sebagai pemenang pada tahun 1979. Kemudian, dia bergabung dengan IRGC pada tahun 1980, ketika dia memimpin dua brigade militer selama perang yang dipaksakan terhadap Iran.Pada tahun 1988, IRGC ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang, narkoba. Kemudian, martir Suleimani mengambil komando IRGC di Kerman di perbatasan Afghanistan, di mana dia mengekang penyelundupan narkoba dari Afghanistan ke Turki dan Eropa melalui Iran.Pada tahun 1998, martir Suleimani diangkat sebagai kepala Pasukan Al-Quds IRGC. Segera, dia datang ke Lebanon di mana dia memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan militer Hizbullah. Pada tahun 2006, martir adalah utusan Pemimpin Tertinggi Imam Sayyid Ali Khamenei ke Lebanon selama perang Juli.Dalam hal ini, Jenderal Suleimani memiliki hubungan kejuruan dan keluarga yang kuat dengan komandan militer Hizbullah, Haji Imad Mughniyeh, sebelum terakhir syahid di Damaskus pada 12 Februari 2008.Martir Suleimani juga bertemu dengan para komandan faksi perlawanan Palestina di Suriah dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung mereka semua dalam menghadapi pendudukan Zionis. Memang, perannya memberikan kontribusi luar biasa untuk pengembangan kemampuan militer mereka.Jenderal Suleimani, apalagi, mendukung perlawanan Irak terhadap invasi dan pendudukan AS, bekerja sama dengan martir Abu Mahdi Al-Muhandis untuk membentuk Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd Shaabi) untuk memerangi dan mengalahkan teroris ISIL.Martir, selanjutnya, mendukung perlawanan Afghanistan terhadap gerakan Taliban, menyediakan pasukan Ahmad shah Massoud pada tahun 1999 dengan artileri yang dibutuhkan untuk tetap teguh di lembah Panjshir.Martir Suleimani selanjutnya memiliki hubungan yang kuat dengan Gerakan Ansarullah Yaman dan membantunya mengembangkan kemampuan militer para pejuangnya.Jenderal Suleimani menggunakan semua kemampuan dan keahlian militernya untuk memimpin sekutu Suriah melawan kelompok teroris, berkontribusi nyata dalam kemenangan atas kelompok ISIL pada tahun 2017.Haji Qassem Suleimani mendukung revolusi damai di Bahrain melawan otoritas diktator, mengancam rezim mengambil tindakan opresif terhadap warga.Pada 10 Maret 2019, Imam Khamenei memberikan Jenderal Suleimani Order of Zolfaqar, kehormatan militer tertinggi Iran.Beberapa jam sebelum kemartirannya, Jenderal Suleimani mengunjungi Lebanon di mana dia bertemu dengan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah selama berjam-jam dan berdiskusi dengan beliau tentang berbagai masalah sebelum dia melakukan perjalanan ke Baghdad.Pada 3 Januari 2020, serangan pesawat tak berawak AS merenggut dua martir Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, mantan wakil kepala Komite Hashd Shaabi, setelah menargetkan konvoi mereka di dekat bandara Baghdad.Jutaan orang Iran berduka atas Martir Suleimani di seluruh Iran. Martir tidak dimakamkan di kampung halamannya sebelum IRGC menembakkan 14 rudal balistik ke pangkalan militer AS Ali Al-Asad di Al-Anbar Irak dan melukai 109 tentara pendudukan.[IT/r]