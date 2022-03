China Menanggapi setelah AS Mengklaimnya 'Memiliterisasi' Kepulauan 

IslamTimes - China telah menolak klaim bahwa mereka terlibat dalam pembangunan militer besar-besaran setelah seorang komandan senior AS menuduh negara itu mengerahkan persenjataan ke beberapa pulau di Laut China Selatan dan “mengganggu” kawasan itu.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa (22/3), juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menanggapi tuduhan dari Komandan Indo-Pasifik AS Laksamana John Aquilino bahwa China melakukan “penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia II,” termasuk di pulau-pulau kecil di lepas pantai selatannya."Menyebarkan fasilitas pertahanan yang diperlukan di wilayahnya sendiri. Ini konsisten dengan hukum internasional dan tanpa cela bagi China untuk melakukannya,” bantah Wang.Sementara laksamana Amerika mengatakan pasukan China telah melengkapi setidaknya tiga pulau buatan dengan “sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat, peralatan laser dan jamming,” serta “jet tempur,” mengklaim bahwa itu sekarang menimbulkan ancaman bagi tetangganya, Wang mengatakan Washington-lah yang “menabur perselisihan dan melenturkan otot-ototnya di Laut Cina Selatan,” bukan Beijing.“Saya perlu menunjukkan bahwa AS telah meningkatkan penempatan militer di sekitar Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir dan telah sering mengirim kapal perang dan pesawat militer dalam skala besar untuk tujuan provokatif, yang secara serius mengancam kedaulatan dan keamanan negara-negara pesisir dan merusak ketertiban dan keamanan navigasi di perairan ini,” lanjut juru bicara Kementerian Luar Negeri.Setidaknya enam pemerintah membuat klaim teritorial atas sebagian atau seluruh Laut Cina Selatan, meskipun Beijing bersikeras pada “hak historisnya” ke sebagian besar wilayah tersebut. Sekitar $ 5 triliun perdagangan melewati jalur air strategis setiap tahun, menurut Associated Press.Washington telah menolak "klaim maritim ekspansif" China sebagai "tidak konsisten dengan hukum internasional" - bagaimanapun, mempertahankan bahwa dia memiliki hak untuk menyebarkan aset militer di apa yang dianggapnya sebagai perairan internasional di Laut China Selatan. Selain serangkaian misi 'kebebasan navigasi' di Indo-Pasifik, pemerintahan Biden telah melakukan pelayaran hampir setiap bulan di Selat Taiwan, mengirimkan kapal perusak berpeluru kendali dan kapal perang lainnya melalui wilayah yang diperebutkan dalam gerakan yang berulang kali dikecam. sebagai provokatif oleh Beijing. [IT/r]