Irak Mengatakan Telah Mencapai Kesepakatan 'Pasokan Gas' Baru dengan Iran 

IslamTimes - Irak telah mencapai kesepakatan baru dengan Iran tentang pasokan gas alam dari negara itu, menurut juru bicara Kementerian Listrik negara itu.

Ahmad Musa al-Ebadi mengatakan hari Minggu (8/5) bahwa Iran telah setuju untuk meningkatkan pasokan gas ke Irak menjadi sekitar 30 juta meter kubik (mcm) per hari sebagai bagian dari konsensus baru yang dicapai antara kedua negara.Al-Ebadi mengatakan kepada surat kabar Assabah bahwa Irak telah memberikan jaminan kepada Iran bahwa mereka akan membayar tunggakan impor energi sebelumnya secara mencicil selama tiga tahun ke depan.Iran memangkas pasokan gas ke Irak hingga di bawah 10 mcm per hari pada akhir 2020 setelah Perusahaan Gas Nasional Iran mengatakan Baghdad memiliki tunggakan energi lebih dari $5 miliar.Itu terjadi karena ekspor gas ke Irak telah mencapai rekor lebih dari 50 mcm per hari dalam beberapa tahun terakhir.Al-Ebadi mengatakan bahwa volume pasokan gas baru yang disepakati dengan Iran dalam diskusi di Tehran bulan lalu tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan gas alam di pembangkit listrik Irak selama musim panas.Namun, dia mengatakan bahwa sektor listrik Irak telah menghadapi tantangan serius tahun lalu ketika Iran memotong pasokan gas ke level serendah 5 mcm per hari.Irak, produsen minyak mentah utama, bergantung pada Iran untuk sebagian besar gas alam yang dibutuhkannya di pembangkit listrik di timur dan utara negara itu.Baghdad telah mengamankan putaran keringanan sanksi AS terhadap Tehran untuk dapat terus mengimpor gas alam dari Iran.[IT/r]