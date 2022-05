Rusia Memperingatkan Meningkatnya Ancaman terhadap Keamanannya

IslamTimes - AS dan NATO secara bertahap meningkatkan aktivitas mereka di sepanjang perbatasan barat Rusia selama beberapa tahun terakhir dan ketegangan terus meningkat, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu. Menteri membuat pernyataan selama pertemuan Pusat Manajemen Pertahanan Nasional di Moskow pada hari Jumat (20/5).

Rusia akan membentuk 12 unit militer baru di baratnya untuk menghadapi ancaman yang berkembang dari NATO, Sergey Shoigu mengatakanSelain mengintensifkan kegiatan strategis, blok NATO yang dipimpin AS juga secara bertahap meningkatkan latihan di dekat perbatasan Rusia, Shoigu menunjukkan. Dia mencatat bahwa saat ini serangkaian latihan yang disebut 'Pembela Eropa' sedang dilakukan yang melibatkan hingga 40.000 personel militer dari 30 negara di blok tersebut. Penempatan kembali pasukan divisi penuh dari AS ke Eropa telah menjadi fitur utama dari latihan tersebut, tambahnya.Oleh karena itu, ketegangan terus tumbuh di zona tanggung jawab Distrik Militer Barat. Kami mengambil tindakan pencegahan yang tepat.“Selama delapan tahun terakhir, intensitas penerbangan pembom strategis AS di Eropa telah meningkat sekitar 15 kali lipat,” kata Shoigu. “Kunjungan kapal-kapal Amerika yang dipersenjatai dengan peluru kendali ke Laut Baltik telah menjadi kejadian yang sistematis. Tahun ini saja, mereka sudah enam kali mengunjungi zona peluncuran rudal jelajah di lepas pantai Wilayah Kaliningrad. Sejak 2016, 24 peristiwa semacam itu telah terdeteksi.”Polandia siap membangun pangkalan 'permanen' NATOPada akhir tahun ini, Rusia akan membentuk 12 unit militer baru di Distrik Militer Barat untuk menghadapi ancaman yang berkembang dari blok pimpinan AS, kata Shoigu. Pejabat itu tidak memberikan rincian tentang ukuran atau sifat pasti dari unit baru tersebut.Menteri juga mencatat bahwa "tetangga dekat" Rusia, Finlandia dan Swedia, telah secara resmi mengajukan keanggotaan NATO, yang selanjutnya berkontribusi pada meningkatnya ketegangan. Kedua negara Nordik mengajukan tawaran mereka minggu ini, namun menghadapi tentangan dari Turki, negara besar NATO, yang mengklaim bahwa Swedia dan Finlandia sama-sama menampung orang-orang yang dianggap teroris, yaitu anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.Perluasan NATO dan pembangunan militer aliansi di Eropa Timur telah dihidupkan kembali di tengah serangan Rusia di Ukraina yang diluncurkan pada akhir Februari. Selain Swedia dan Finlandia yang ingin bergabung dengan blok tersebut, Polandia telah menyatakan kesiapannya untuk membangun instalasi militer “permanen” untuk menampung “unit infanteri ringan” dari aliansi tersebut. Selain itu, tiga negara Baltik, Latvia, Lituania, dan Estonia, dilaporkan mendorong pembentukan pasukan dengan penyebaran cepat, ukuran divisi sekitar 20.000 tentara. Unit akan ditempatkan dalam keadaan siaga dan siap untuk ditempatkan ke negara mana pun jika mereka menghadapi ancaman apa pun.[IT/r]