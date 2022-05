IslamTimes - Anggota Kongres progresif AS Alexandria Ocasio-Cortez mengutuk pembunuhan jurnalis Palestina Shireen Abu Akleh pada hari Jumat (20/5), dengan mengatakan bahwa pasukan Zionis "Israel" membunuh reporter itu sambil terus menerima bantuan militer dari Washington.

"Saya pikir sangat penting bagi kita untuk melihat apa yang terjadi dengan Shirin Abu Akleh di Palestina, dia dibunuh oleh pasukan 'Israel' - Seorang jurnalis terhormat, warga negara AS," kata Ocasio-Cortez dalam video Instagram pada Jumat (20/5) pagi. . "Kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dengan sumber daya kami.""Dolar pajak kami adalah bagian dari ini ... kami bahkan tidak bisa mendapatkan perawatan kesehatan di AS, dan kami mendanai ini," lanjutnya. "Harus ada semacam garis yang kita buat."Abu Akleh ditembak mati oleh pasukan Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] minggu lalu saat meliput serangan Zionis “Israel” di Jenin. Rezim apartheid Zionis “Israel” awalnya menuduh bahwa dia mungkin telah dibunuh oleh orang-orang bersenjata Palestina, tetapi kemudian menarik kembali pernyataan ini dan mengatakan akan menyelidiki masalah tersebut.Pada hari Kamis, divisi investigasi kriminal polisi militer Zionis "Israel" mengatakan tidak akan menyelidiki pembunuhan itu, mengklaim tidak ada kecurigaan tindakan kriminal.Dalam postingan Instagramnya yang berdurasi satu jam, Ocasio-Cortez, juga dikenal sebagai AOC, mengatakan bahwa serangan Zionis “Israel” terhadap jurnalis dan personel media tidak boleh terjadi dan AS harus mengakhiri dukungan tanpa syarat kepada entitas Zionis “Israel”."Kami melihat seluruh gedung media dibom tahun lalu. Itu tidak boleh terjadi dengan persetujuan kami, dengan kami memalingkan muka lagi," katanya, merujuk pada gedung yang dibom Mei lalu yang menampung Middle East Eye, Associated Press dan kantor berita internasional lainnya.Entitas Zionis "Israel" menerima $3,8 miliar dalam bentuk bantuan militer dari Washington setiap tahun, penerima terbesar dari negara mana pun.Anggota parlemen progresif telah menjadi suara utama dalam isu-isu domestik tentang ekonomi dan iklim dan juga telah menjadi kritikus keras kebijakan luar negeri AS di seluruh dunia.Meskipun dia telah menjadi tokoh yang blak-blakan di Hill, dia telah dikritik oleh beberapa aktivis pro-Palestina karena gagal menentang bantuan militer AS kepada entitas Zionis "Israel".Pada September 2021, anggota parlemen AS memicu kemarahan karena mengalihkan suaranya "tidak" menjadi "hadir" dalam RUU DPR untuk menyetujui $ 1 miliar dalam pendanaan baru untuk sistem rudal Iron Dome entitas.AOC secara luas diperkirakan akan memberikan suara menentang RUU tersebut, tetapi sebaliknya, dia merilis pernyataan empat halaman yang gagal mengklarifikasi keputusannya untuk mengubah suaranya.Pada hari Jumat, lebih dari 50 anggota parlemen, termasuk AOC, menandatangani surat yang menyerukan FBI untuk meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan itu.[IT/r]