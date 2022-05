Jajak Pendapat: 75% Orang Kulit Hitam Amerika Takut Akan Serangan Fisik

IslamTimes - Sebuah jajak pendapat baru menemukan bahwa sekitar 75 persen orang Afrika-Amerika khawatir bahwa mereka atau seseorang yang mereka cintai akan dilukai secara fisik karena ras mereka.

Jajak pendapat Washington Post-Ipsos baru, yang dirilis pada hari Sabtu (21/5), menemukan bahwa tiga perempat orang kulit hitam Amerika yang disurvei khawatir bahwa mereka atau seseorang yang mereka sayangi akan terluka secara fisik karena mereka berkulit hitam, The Hill melaporkan.Perkembangan itu terjadi satu minggu setelah seorang pria kulit putih Amerika bersenjata menembak mati 10 orang dan melukai tiga lainnya dalam penembakan massal di lingkungan kulit hitam di New York, dalam tindakan "ekstremisme kekerasan yang bermotivasi rasial."Dalam jajak pendapat, 70 persen orang kulit hitam Amerika mengatakan mereka percaya setengah atau lebih orang kulit putih di AS memegang keyakinan supremasi kulit putih sedangkan hanya 19 persen percaya kurang dari setengah orang kulit putih Amerika.Sekitar 75 persen orang kulit hitam Amerika mengatakan supremasi kulit putih adalah masalah yang lebih besar saat ini dibandingkan dengan lima tahun lalu. Namun, 28 persen mengatakan ukuran masalahnya sama.Mereka yang disurvei juga ditanya tentang perasaan mereka setelah penembakan Buffalo, New York, di mana 11 dari 13 korban adalah orang kulit hitam. Tersangka diduga mengkhotbahkan "teori penggantian hebat" rasis.Sekitar 70 persen orang kulit hitam Amerika mengatakan penembakan itu membuat mereka merasa sedih, sementara 62 persen mengatakan mereka merasa marah. Lebih dari setengahnya mengatakan mereka merasa terganggu, 34 persen mengatakan mereka merasa takut, 21 persen mengatakan mereka merasa terkejut dan 8 persen mengatakan terkejut.Whip Mayoritas DPR AS James Clyburn (D-S.C.) mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post bahwa anggota parlemen hanya dapat membuat undang-undang tanggapan terhadap kebencian jika "Anda pertama-tama mengakui bahwa masalahnya ada."“Kamu tidak pernah tahu apa itu. Itu bisa menjadi hukuman yang cukup berat untuk menjadi jera. Tetapi jika Anda tidak pernah mengakui bahwa itu ada, Anda tidak dapat membuat undang-undang. Tidak ada masalah yang dapat diselesaikan sampai Anda pertama kali mengakui bahwa masalah itu ada. Dan kami masih menolak untuk mengakui bahwa kami memiliki masalah ras di negara ini. Dan itu sudah ada selama lebih dari 400 tahun,” katanya.Clyburn, yang merupakan bagian dari gerakan hak-hak sipil, mengeluh bahwa negara itu telah terbiasa dengan tragedi.“Sepertinya itu seharusnya terjadi, lalu Anda pergi dan menunggu yang berikutnya terjadi. Dan mereka akan terus terjadi. Tapi lihat di mana kita (di) negara. Tampaknya itu datang dari semua sisi. Anda bertanya-tanya apakah orang baru saja memutuskan bahwa pengejaran persatuan yang lebih sempurna telah berakhir, ”katanya.Di tengah curahan kesedihan dan keterkejutan atas penembakan massal di Buffalo, warga kulit hitam mengungkapkan kesedihan tentang rasisme dan supremasi kulit putih yang memicu pembantaian paling mematikan dalam sejarah Amerika modern.Keterkejutan di Buffalo dan di sekitar AS telah diperkuat karena lebih banyak rincian muncul dari manifesto rasis yang diduga ditulis oleh Payton S. Gendron, tersangka berusia 18 tahun yang dilaporkan melakukan perjalanan hampir 200 mil dari rumahnya untuk melepaskan teror di sebuah supermarket yang sebagian besar melayani orang kulit hitam.Pihak berwenang mengatakan Gendron menganut supremasi kulit putih dalam dokumen setebal 180 halaman yang diposting online sebelum serangan itu, di mana dia mengidentifikasi tujuan utamanya sebagai membunuh orang kulit hitam sebanyak mungkin.Tetapi bagi banyak penduduk, pembantaian itu juga memberi kepercayaan lebih pada kemarahan mereka yang mendalam atas apa yang mereka pandang sebagai kemunafikan sistem yang hanya mengakui mereka ketika tragedi terjadi. Mereka mengatakan telah hidup melalui rasisme dan merasakan efek diskriminasi selama beberapa generasi.[IT/r]