21 Tewas, Termasuk 18 Anak-anak, dalam Penembakan di Sekolah Dasar Texas

IslamTimes - Seorang pria bersenjata telah menembak mati 18 anak kecil dan tiga orang dewasa di sebuah sekolah dasar di negara bagian Texas, AS, dalam penembakan paling mematikan di sekolah AS sejak penembakan Sandy Hook 2012 di Connecticut, yang menewaskan 20 anak dan enam staf.

Senator Negara Bagian Texas Roland Gutierrez dari San Antonio mengatakan pada hari Selasa (24/5) bahwa dia diberitahu oleh polisi negara bagian tentang kematian terbaru di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, The Associated Press melaporkan."Saya baru saja diberi pengarahan oleh Texas Rangers, 18 anak telah tewas," kata Gutierrez kepada CNN, menambahkan tiga orang dewasa juga tewas.Selain itu, tiga orang yang terluka dalam serangan itu dilaporkan dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius.Presiden AS Joe Biden mengecam lobi senjata AS dan berjanji untuk mengakhiri siklus penembakan massal di negara itu.“Sudah waktunya untuk mengubah rasa sakit ini menjadi tindakan untuk setiap orang tua, untuk setiap warga negara ini,” kata Biden, suaranya penuh dengan emosi.“Sudah waktunya bagi mereka yang menghalangi atau menunda atau memblokir undang-undang senjata akal sehat – kami perlu memberi tahu Anda bahwa kami tidak akan lupa,” katanya.Militan, yang diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai Salvador Ramos yang berusia 18 tahun, juga tewas, Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan dalam konferensi pers pada hari sebelumnya, tak lama setelah serangan di Uvalde.Insiden itu adalah yang terbaru dalam serangkaian penembakan mematikan di Amerika, di mana kengerian pada siklus kekerasan senjata telah gagal memicu tindakan yang cukup untuk mengakhirinya.Gubernur mengatakan Ramos adalah seorang siswa di SMA Uvalde. Kapolsek Uvalde Pete Arredondo mengatakan Ramos tampaknya bertindak sendiri.Arredondo mengatakan ada "beberapa cedera." Pejabat Kesehatan Universitas mengatakan seorang gadis berusia 10 tahun dan seorang wanita berusia 66 tahun sedang dirawat di Rumah Sakit Universitas dan berada dalam kondisi kritis.Abbott mengatakan pria bersenjata itu diyakini telah menembak neneknya sebelum menuju ke Sekolah Dasar Robb sekitar tengah hari, meninggalkan kendaraannya dan masuk dengan pistol, dan mungkin juga senapan.[IT/r]