CNN: AS Akan Mengirim Artileri Lebih Berat ke Ukraina

IslamTimes - CNN mengungkapkan bahwa “Pada awal minggu depan, pemerintahan Biden AS akan mengumumkan peningkatan pasokan senjata ke Ukraina, yang memungkinkan pengiriman peluncur roket jarak jauh MLRS dan HIMARS.”

M270 Multiple Launch Rocket System [MLRS] dan M142 High Mobility Artillery Rocket System [HIMARS] adalah dua versi sistem artileri roket buatan AS yang sebagian besar dapat menembakkan jenis roket yang sama.Tergantung pada proyektil yang digunakan, mereka dapat memiliki jangkauan hingga 500 km, meskipun amunisi yang lebih terjangkau menawarkan jarak tembak efektif 32 hingga 70 km. Perbedaan utama adalah bahwa MLRS adalah sistem lacak yang lebih berat yang membawa dua kali jumlah roket daripada HIMARS yang dipasang di truk beroda.Menurut sumber CNN, pemerintahan Biden enggan memasok artileri roket karena kekhawatiran bahwa Kiev dapat menggunakan sistem tersebut untuk menyerang target di dalam Rusia. Sejumlah penembakan dan serangan helikopter telah menargetkan wilayah Rusia dalam beberapa minggu terakhir, yang ditudingkan Moskow di pihak Ukraina.Pejabat di Washington dilaporkan khawatir bahwa Moskow akan menganggap pengiriman MLRS dan HIMARS, dengan potensi mereka untuk menembakkan rudal balistik taktis, sebagai provokasi besar. Ada juga kekhawatiran bahwa sistem senjata harus berasal dari inventaris AS sendiri, yang terbatas, kata sumber CNN.Pejabat Pentagon bertemu dengan CEO Lockheed Martin untuk membahas potensi peningkatan produksi MLRS, kata satu sumber. Inggris telah mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk memasok sistem artileri roket yang sama dari persediaannya sendiri, tetapi ingin melakukannya bersama dengan AS, tambah laporan itu.[IT/r]