Laporan: China Menerima Pengiriman Besar Minyak Mentah Iran

IslamTimes - Sebuah pengiriman besar minyak mentah Iran telah dikirim ke China, menurut sebuah laporan dan di tengah pernyataan oleh otoritas pemerintah Iran yang bersikeras bahwa ekspor ke China tetap kuat meskipun klaim bahwa peningkatan pasokan minyak mentah Rusia ke China telah mempengaruhi pengiriman Iran.

Laporan Rabu (22/6) oleh kantor berita Reuters mengatakan bahwa China telah menerima pengiriman 260.000 ton (hampir 2 juta barel) minyak mentah Iran dalam seminggu terakhir di pelabuhan selatan Zhanjiang.Laporan tersebut mengutip data oleh spesialis pelacakan pengiriman Vortexa Analytics serta kelompok anti-Iran yang berbasis di Amerika Serikat yang melacak kasus pelanggaran sanksi AS.Pasokan minyak mentah Iran ke China mulai melonjak ke level rekor di atas 1 juta barel per hari (bph) pada paruh kedua tahun 2021 meskipun ada rezim sanksi Amerika yang melarang pembelian minyak Iran untuk entitas dan pemerintah yang memiliki kepentingan di AS. .Sebagian besar pasokan minyak Iran ke China telah dikirim ke penyulingan swasta di negara itu. Namun, laporan Reuters mengatakan bea cukai China kemungkinan akan memasukkan catatan pengiriman baru dalam data impornya untuk Juni karena impor dimaksudkan untuk cadangan negara.Dikatakan kargo minyak baru telah dikirim ke pihak berwenang China oleh kapal Dorena yang dimiliki oleh National Iran Tanker Corp (NITC).Laporan tersebut mengkonfirmasi pernyataan pejabat Kementerian Perminyakan Iran dan pejabat pemerintah lainnya yang menyangkal bahwa China telah mengurangi impor minyaknya dari Iran karena telah menerima lebih banyak pasokan dari Rusia.Data terbaru oleh bea cukai China menunjukkan bahwa minyak mentah Iran telah menyumbang hampir 7% dari total impor minyak mentah negara Asia Timur itu pada Mei yang sebesar 10,8 juta barel per hari.[IT/r]