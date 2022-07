Pejabat Palestina: AS Melindungi Israel dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis dan Rezim Harus Bertanggung Jawab

IslamTimes - Seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuduh Amerika Serikat melindungi Zionis Israel atas pembunuhan jurnalis veteran Shirin Abu Akleh, menekankan bahwa rezim Tel Aviv harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif PLO, membuat pernyataan pada hari Senin (4/7), setelah Washington mengumumkan bahwa analisis forensik peluru yang membunuh Abu Akleh telah gagal mencapai kesimpulan tegas tentang asal-usulnya."Kebenarannya jelas tetapi pemerintah AS terus menunda mengumumkannya," katanya, menambahkan, "Kami mengatakan Zionis Israel membunuh Shirin Abu Akleh dan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya."Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO, juga menekankan, “Kami tidak akan membiarkan upaya untuk menyembunyikan kebenaran atau memiliki referensi malu-malu dalam menuding Zionis Israel.”Pendudukan "bertanggung jawab atas pembunuhan Shirin Abu Akleh, dan kami akan melanjutkan prosedur kami di pengadilan internasional," katanya dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.Keluarga Abu Akleh mengutuk laporan AS, mengatakan "kami tidak percaya"Sementara itu, keluarga Abu Akleh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "tidak dapat dipercaya" bahwa pemeriksaan tidak dapat menentukan senjata siapa yang menembakkan peluru yang membunuhnya."Kami akan terus mengadvokasi keadilan untuk Shirin, dan meminta pertanggungjawaban militer Zionis Israel, tidak peduli upaya untuk mengaburkan kenyataan dari apa yang terjadi pada 11 Mei," katanya."Yang benar adalah bahwa militer Zionis Israel membunuh Shirin sesuai dengan kebijakan yang memandang semua warga Palestina - sipil, pers atau lainnya - sebagai target yang sah, dan kami mengharapkan bahwa penyelidikan Amerika akan fokus pada menemukan pihak yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka, bukan menguraikannya. atas perincian yang hampir tidak relevan dan kemudian mengasumsikan itikad baik atas nama kekuatan pendudukan yang bandel dan bermusuhan," tambah pernyataan itu.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Abu Akleh kemungkinan terbunuh oleh tembakan yang tidak disengaja dari posisi Israel, tetapi penyelidik independen gagal mencapai kesimpulan pasti mengenai asal peluru yang mengenainya.Pernyataan itu lebih lanjut mengatakan Koordinator Keamanan AS (USSC), setelah meringkas penyelidikan oleh militer Israel dan Otoritas Palestina, telah menyimpulkan bahwa tembakan dari posisi Zionis Israel kemungkinan bertanggung jawab atas kematian Abu Akleh.USSC tidak menemukan alasan untuk percaya bahwa ini disengaja melainkan hasil dari keadaan tragis selama operasi militer yang dipimpin Zionis Israel terhadap faksi-faksi Jihad Islam Palestina, pernyataan itu menambahkan.Ini juga menjelaskan bahwa dalam analisis forensik oleh pemeriksa pihak ketiga yang diawasi oleh USSC, bagaimanapun, para ahli balistik menentukan peluru itu rusak parah yang mencegah kesimpulan yang jelas tentang asalnya.Ini terjadi karena Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mengatakan temuannya menunjukkan peluru yang membunuh Abu Akleh ditembakkan oleh pasukan Zionis Israel.[IT/r]